大都會將與佐佐木朗希會面！提供3面向吸引網羅

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會迎來日本「令和怪物」佐佐木朗希的加盟。當地時間12月10日（台灣時間11日），大都會總裁史特登斯（David Stearns）在冬季會議上證實，球隊正在準備與佐佐木朗希進行面談。

根據當地媒體《SNY》報導，史特登斯表示，「我們絕對會全力以赴。在這類流程中，要理解選手最看重的點並不容易。這與一般簽下自由球員的談判完全不同。我們會像其他球隊一樣，提供簡報和資料，等待他的回應。」

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對於即將進行的會談內容，史特登斯進一步說明，「我們會向他介紹球隊的理念，以及我們與其他球隊的不同之處。同時，也會展示我們在投球、健康管理、營養方面的支持能力，並強調我們幫助日本先發投手適應大聯盟賽程的成功經驗。我們有能力提供資源，讓他的過渡過程更加順利。」

大都會在本季積極補強，剛以史上最高合約——15年7億6500萬美元簽下自由球員索托（Juan Soto），展現強烈的競爭決心。

不過，佐佐木的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）當天在另一場記者會中提到，佐佐木可能更傾向選擇規模較小的球隊，而非紐約或洛杉磯這類大市場球隊。 對此，史特登斯則低調回應，「我們尚未收到這方面的具體反饋。」