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世新睽違14年首勝到手！12局大戰逆轉高雄大學

▲世新大學睽違14年拿到公開一級勝利。黃丞翊延長賽敲出再見安打。（圖／大專體總提供）

▲黃丞翊延長賽敲出再見安打。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世新大學棒球隊今天上演驚天大逆轉，在第12局突破僵局制3分落後的困境，靠著大二捕手黃丞翊再見安打，以9：8氣走高雄大學，拿下睽違14年的公開一級首勝。

世新在這學年從公開二級升上公開一級，首階段7戰全敗，但近3戰對台東大學、美和科大和輔仁大學的比分都在2分差內。教練郭昶宏表示，「我們在上階段給自己太大壓力，好像低傳統球隊一階，但球是圓的，先害怕就輸了。」

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今天世新在第8局上被追平2：2進入延長賽，三度在突破僵局制落後都能追平。第12局下半，首名打者保送形成滿壘，陳揚諺高飛犧牲打先追回1分，隨後靠暴投追近比數。關鍵時刻，黃丞翊敲出中外野安打，一舉帶回2分拿下勝利。

黃丞翊是味全龍總教練葉君璋的外甥，從小受舅舅影響投入棒球。目前就讀世新大學公廣系大二，去年入學後即擔任主戰捕手。「這是從小學六年級以來的首支再見安，」黃丞翊開心地說，「前一打席雙殺打出局沒有影響到我，過了就過了，把握住第二次機會。」

郭昶宏稱讚球員們克服壓力，「從公開二級7局制到公開一級9局制，我們戰力確實較不足，很開心看到他們今天頂住3局PK的壓力。」他也提到，作為傳播人才培育重地，選手們必須兼顧課業，「下週還有期末考，也有人已在業界上班，但如果有機會往更高層級發展，學校也會支持。」

這場勝利不僅結束世新14年在公開一級的勝利荒，也為這支年輕球隊注入強心針。郭昶宏相信，隨著球員逐漸適應高強度賽事，未來會有更好的表現。

▲世新大學睽違14年拿到公開一級勝利。黃丞翊延長賽敲出再見安打。（圖／大專體總提供）

▲世新大學睽違14年拿到公開一級勝利。黃丞翊延長賽敲出再見安打。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世新大學棒球驚天大逆轉首勝年輕球員

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