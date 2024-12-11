專訪／《影后》金句浮現！陳冠宇奪冠哭得很有劇場：是開心的淚

▲陳冠宇、郭俊麟 。（圖／截自CPBL IG）

記者楊舒帆／專訪

中華隊在12強奪冠，資深國家隊左投陳冠宇在金牌戰淚崩，這些淚水乘載著過去旅日到返台投入中職，歷年國家隊高低起伏的表現，終於在金牌戰說到做到擊敗由日職一軍球員組成的日本隊，讓他釋放情緒，眼淚止不住。

陳冠宇在中華隊擔任佈局投手，合計6場出賽，累計5.2局投球，僅被擊出1支安打，奪7次三振、1次保送，無失分，關鍵時刻登板守住戰局，中華隊奪冠的重要功臣之一。尤其在金牌戰對日本8局登板，完美15球演出3上3下，包含三振坂倉將吾、小園海斗都相當令人振奮。

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回想奪冠瞬間暴哭，事後看影片才發現投手教練王建民有搭著自己的肩膀，一路與各個教練與隊友擁抱慶祝。與郭俊麟的哭臉被瘋傳，也有不少網友提及他在高中時期邊哭邊打安打的畫面。陳冠宇表示，「大家知道奪冠很感動，以前有哭過，被人評論不要在場上哭，告訴自己要情緒穩定一點，但當下有點停不下來。」

陳冠宇也想起台劇《影后》金句「等你是個咖，才有資格掉眼淚」，「那時想到，我這樣哭應該沒關係，應該有資格哭，就沒有再糾結這點，大家應該看得出來是開心的眼淚。」

有球迷解讀這些眼淚背後是他旅日走過傷勢等低潮，又回到日本土地擊敗日本的感覺，陳冠宇承認，各種感覺幾乎都被說中了。陳冠宇笑言，「我哭得很有自己的『劇場』，因為背後有很多的不容易，很多學弟幫我們一起達成夢想。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇15球完美演出。（圖／記者李毓康攝）