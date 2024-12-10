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陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

展逸經紀公司今透露部分旗下球員最新動向，其中陳韻文的自由球員談判進入關鍵期，黃暐傑目標4、5月重返牛棚，林家正則持續尋求新機會。

自由球員陳韻文目前包含統一獅在內已有4隊接觸，談判已近尾聲。經紀團隊透露，陳韻文在申請自由球員前就經過一番思考，「我們討論面向絕對不是只有合約、金額。」作為首批高中選秀進職棒的球員，陳韻文正值巔峰期，也獲得球隊開出長約的意願。

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據悉，有球團開出5年平均月薪80萬，統一獅積極留人，也開出複數約，至少3年。

曾是第15位台灣球員登上大聯盟的旅美投手黃暐傑，去年4月接受韌帶置換手術後，目前按進度持續復健訓練。按照計畫，明年4、5月開始牛棚練投，屆時會視狀況更明朗。至於是否報名選秀，經紀公司表示「不說死，到時候再評估。」

2019年成為首位透過美職選秀簽約的台灣球員林家正，上個月成為自由球員後，目前尚無新進展。經紀公司表示會持續為他尋求、創造機會，「現在就看有什麼機會，我們就努力。」據悉，中職有球隊對林家正極有興趣，盼能說服他回台投入選秀，不過他本人仍以留美為優先。

▲統一獅隊投手陳韻文。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手陳韻文。（圖／統一球團提供）
 

關鍵字： 球員自由球員簽約復健中職

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