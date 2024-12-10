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大谷投球復健新進度！道奇總管：盼明年賽季後段達巔峰

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟冬季會議9日（台灣時間10日）在德州達拉斯登場，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）說明了大谷翔平重返投手丘的最新復健進度。

大谷今年因去年9月右肘手術，專注打擊並創下史上首次「50-50」，成為首位以指定打擊身份全票當選MVP的球員。但他在世界大賽時受傷的左肩已於11月進行手術。

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高梅茲透露，「他已經克服許多挑戰，現在已開始投球。我們將逐步為新賽季做準備，按階段設定目標，一步一步前進。」關於左肩手術的影響，他表示，「似乎影響不大，但我們不能忽視這點，會在確認他的狀況下謹慎前進。目前他投60英尺（約18.3公尺）的距離。以我的觀點，不想太早介入，會視情況決定是否需要放慢腳步。」

「他是幾天前開始投球的。每位選手的時程表都不同，但大多數選手都會在12月開始投球。既然翔平已開始傳接球，我們會觀察他其他方面的狀況來調整準備進度。」高梅茲補充，大谷目前尚未開始揮棒動作。

道奇隊將於明年3月18、19日在東京與小熊隊進行開幕系列賽。雖然總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為「投手大谷」要趕上開幕戰「老實說很困難」。對此高梅茲表示，「雖然賽季初期很重要，但我認為理想情況是在賽季後段達到巔峰。有些投手喜歡在賽季初期多投，我們會根據他的感覺來調整。目前他正在一步一步來，我們會根據回饋來調整。他在打擊方面也需要很高的訓練量，我們也在探索如何取得這個平衡。希望他能以最佳狀態準備好投手的工作。」

至於今年右肩受傷的山本由伸，可能需要拉長登板間隔的問題，高梅茲說，「球隊會採取保守方式。特別是今明兩年開幕時間都提前，因為旅程等因素損失了不少準備時間。今年（在韓國開幕）就很辛苦。所以考慮到山本的手臂狀況，想給他休息時間，但一切都要經過討論。因此現在無法給出明確答案。」

「我們球隊沒有二刀流的經驗，對雙方來說都是第一次，所以會仰賴他（大谷）的經驗。隨著（賽季開幕）接近，這將成為非常重要的討論。」高梅茲表示。

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