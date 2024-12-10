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專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

▲▼蕭齊加盟日本職棒樂天金鷲 。（圖／翻攝自樂天金鷲推特）

▲蕭齊加盟日本職棒樂天金鷲 。（圖／翻攝自樂天金鷲推特）

記者楊舒帆／專訪

剛畢業於穀保家商、身高197公分的「巨投」蕭齊正式與日本職棒東北樂天金鷲簽下複數年育成合約，日前曾到球隊報到，接受兩星期的秋訓，用電玩交朋友，開始為明年旅日首個球季鋪路。

台灣最大團成形　四將同聚東北樂天

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樂天金鷲續約宋家豪、王彥程，加入蕭齊，還有赴日就讀高校、效力BC聯盟茨城球隊內野手陽柏翔，也在今年選秀獲得第6指名，4人組成旅日台將最大團。

與「同梯」入團的陽柏翔也已經互相追蹤IG，蕭齊透露，在日本期間，有一次與隊友聊到陽柏翔並提議與他視訊，於是突然開始有趣的對話。「我拿著手機，讓熟悉日文的陽柏翔跟隊友溝通，之後我們就常常聊天，也有計畫相約一起回日本。」

打電玩交朋友　英日文比手畫腳溝通

初到異地的蕭齊，靠著打電玩與隊友交朋友。「之前是玩隊友的Switch，我跟他們說明年會帶PS5來一起玩。」溝通方面則是「用英文翻譯機加比手畫腳，再加一點點日文」。隊友也教他一些基本禮節用語，如練完球時說「辛苦了」等日常用語。

請隊友稱呼自己「齊君」，蕭齊解釋，「如果只喊姓氏『蕭』的話，會有點不習慣，之前去多明尼加時，就曾遇過防護員喊『蕭』，我卻沒反應，有點不禮貌。在台灣就很多人會稱呼『齊』，所以他們叫我『齊君』會比較方便。」

他也透露，已經與隊友打成一片，除了靠電動互動之外，古謝樹經常協助他大小事，與王彥程相當親近的津留崎大成也曾請客吃壽司，這段期間感受到樂天學長的溫暖，再加上其他來自台灣的學長也都會互相照顧，所以不會太擔心適應的問題。

秋訓期間體驗不同強度　近距離接觸松井裕樹

蕭齊最近完成為期在日本兩週的秋訓，他表示樂天的訓練風格與台灣有所不同：「他們跑的體能量蠻多的，而且那時候是最累的時期。練完球後坐計程車回宿舍時會直接睡著，真的很累。」他提到穀保時期較注重重量訓練，但在樂天則是體能訓練量較大，，也有可能剛好在秋訓是課表最重的時期。

秋訓期間，蕭齊遇見了包括田中將大、則本昂大、松井裕樹等名將。特別是與今年轉戰教士的松井裕樹相遇時，對方流利的英文令他印象深刻，「那時候我還不知道他是誰，他們穿便服跟電視上看到的有點落差，後來自我介紹才知道是他。」

閒暇之餘，蕭齊也透過閱讀來充實自己，尤其是前日本監督栗山英樹的著作。他印象最深刻的一句話是「成功總在熬費苦心日，失敗總在得意忘形時」。吉井理人的著作《最好的教練，不給答案》，也已經放在日本的宿舍，希望能藉由閱讀，讓自己準備好面對職業生涯的心態。

為新賽季準備　一月重返日本

蕭齊表示將在1月5日重返日本，參加新人訓練營。對於新賽季，他最擔心的是「怕自己會跟不太上，然後最後就很疲勞，導致技術表現上有一點落差。」雖然定位尚未確定，但高機率會從二軍開始，「有的學長會特別想要下二軍慢慢來調整，但有的球員是教練特別想看就會拉到一軍。」

新人會先在1月初合體訓練，蕭齊特別期待與第一指名宗山壘一起訓練，宿舍房間也初步佈置完成。宿舍的「寮長」讓來自異地的他優先延用其他學長留下來的家用物品，再從台灣帶一些補充即能讓日常生活更便利。此外，他透露，一定要帶機上盒，才可以關心在台灣的好友比賽，也可以看籃球。

透過這次樂天金鷲秋訓，蕭齊不僅適應了球隊環境，也為即將到來的職業生涯做好準備。雖然面臨語言、訓練等挑戰，但他以積極正面的態度面對，朝著職棒夢想邁進。

▲▼樂天金鷲蕭齊。（圖／截自蕭齊IG）

▲樂天金鷲蕭齊赴日秋訓，與隊友打成一片。（圖／截自蕭齊IG）

關鍵字： 蕭齊東北樂天金鷲台灣球員日本職棒秋訓

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