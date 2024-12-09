奪冠功臣續留！　道奇兩年2200萬美元續約崔南

▲崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
今年4勝1敗奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇在季後盡全力留住奪冠陣容，根據《ESPN》名記帕桑（Jeff Passan）報導指出，道奇隊在今（9日）以2年2200萬美元（約新台幣7.2億）續留後援強投崔南（Blake Treinen）。
Right-handed reliever Blake Treinen and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a contract, sources tell ESPN.— Jeff Passan (@JeffPassan) December 9, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
今年滿36歲的崔南從2020年開始就一直效力於道奇，是球隊主力牛棚之一；先前崔南因肩部手術缺席了整個2023賽季，2024賽季首次出場更是直到5月5日才完成，在50場出賽（46.2局）中繳出1.93的ERA，同時擁有30.4%的三振率以及6%的低保送率，表現相當出色。
在今年季後賽中，崔南後援表現持續有耀眼發揮，合計9場出賽共投了12.1局賞了18次三振，繳出2.19ERA、2次中繼成功、3次救援成功，最終也幫助道奇奪得世界大賽冠軍。
BREAKING: Blake Treinen has agreed to a 2-year, $22 million deal to return to the Dodgers.— Dodgers Nation (@DodgersNation) December 9, 2024
Treinen has been the heart within the Dodgers bullpen dawgs and it’s only right he comes back to defend the 2024 World Series title pic.twitter.com/xg16mjoC5E
崔南的招牌滑球在今年賽季威脅十足，他的滑球在全聯盟排名第三，對手打擊率僅為1成20，平均移動則為15.2英寸，從右手的手套向側偏移。
崔南生涯在大聯盟10個賽季，效力過國民、運動家還有道奇，他曾在2021年摘下國聯中繼王，並於2018年入選明星賽；崔南生涯累積43勝34敗、平均防禦率2.78，累積103次中繼成功、80次救援成功。
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