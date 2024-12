奪冠功臣續留！　道奇兩年2200萬美元續約崔南

▲崔南(Blake Treinen)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今年4勝1敗奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇在季後盡全力留住奪冠陣容,根據《ESPN》名記帕桑(Jeff Passan)報導指出,道奇隊在今(9日)以2年2200萬美元(約新台幣7.2億)續留後援強投崔南(Blake Treinen)。

Right-handed reliever Blake Treinen and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a contract, sources tell ESPN.

今年滿36歲的崔南從2020年開始就一直效力於道奇,是球隊主力牛棚之一;先前崔南因肩部手術缺席了整個2023賽季,2024賽季首次出場更是直到5月5日才完成,在50場出賽(46.2局)中繳出1.93的ERA,同時擁有30.4%的三振率以及6%的低保送率,表現相當出色。

在今年季後賽中,崔南後援表現持續有耀眼發揮,合計9場出賽共投了12.1局賞了18次三振,繳出2.19ERA、2次中繼成功、3次救援成功,最終也幫助道奇奪得世界大賽冠軍。

BREAKING: Blake Treinen has agreed to a 2-year, $22 million deal to return to the Dodgers.



Treinen has been the heart within the Dodgers bullpen dawgs and it’s only right he comes back to defend the 2024 World Series title pic.twitter.com/xg16mjoC5E