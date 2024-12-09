柯瑞轟30分48小時後復仇灰狼　格林暴扣鎖勝局得意「說晚安」

Draymond hit the “night night” on Rudy Gobert and the Wolves ????



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記者游郁香／綜合報導

勇士在以17分差慘輸給灰狼48小時後就「完成復仇」，天王柯瑞(Stephen Curry)說到做到，整場狂轟30分，與新搭檔希爾德(Buddy Hield)合砍12顆三分，核心悍將格林(Draymond Green)則在終場前28.1秒突破後暴扣鎖定勝局，他得意學「咖哩」比出「晚安」慶祝手勢，灣區終場以114比106逆轉獲勝。

STEPH CURRY FROM WAYYYYYY DOWNTOWN BUZZER BEATER TO END THE 3rd QUARTER????????????????#DubNation pic.twitter.com/3Gmqdxfyyn — Ashwin (@Sudharsan_ak) December 9, 2024

勇士前役在自家大通中心打得荒腔走板，以90比107慘敗，賽後灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)對著灣區一哥柯瑞噴垃圾話，「咖哩大神」回嗆他們很快會回來復仇，他也在今(9)日兌現諾言，攻下全隊最高的30分、8助攻和4籃板，三分11投5中，包括第3節最後1秒飆進的38呎三分。

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Buddy Hield drills the potential DAGGER ????️pic.twitter.com/SMusT6Rg0F — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 9, 2024

過去3戰得分都僅個位數的希爾德也重拾火力，18投10中貢獻27分、4籃板、2助攻和3抄截，三分13投7中，他與柯瑞合砍了12記外線，擦亮「浪花兄弟2.0」的招牌。今日與核心悍將格林一起先發的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，則繳出20分、7籃板、2助攻，外帶3火鍋、2抄截。

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

儘管勇士首節有些慢熱，落入21比30、9分落後，不過隨著比賽進行，團隊攻防都進入了狀況，第3節打出44對32的猛攻，翻轉了局勢，第4節前段更曾拉開11分領先。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

此戰拿下6分、7助攻、6籃板和格林，終場前28.1秒突破「法國巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert )的防守，上演鎖定勝局的暴扣後，模仿柯瑞比出「晚安」慶祝手勢，讓主場球迷熱血沸騰。

談到格林向對手「說晚安」，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)笑說，「他不是柯瑞，但這是一次不錯的模仿，我很欣賞他的熱情。」

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）