恩比德回歸砍31分、馬克西大三元　七六人擊敗公牛2連勝

▲恩比德(Joel Embiid)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近況回溫的費城76人今(9日)客場挑戰芝加哥公牛,76人本戰靠著傷癒復出的「大帝」恩比德(Joel Embiid)砍下31分12籃板外加主控馬克西(Tyrese Maxey)得到職業生涯首個大三元的好表現下,克服首節雙位數落後,最終就以108比100擊敗公牛,奪下近期2連勝的同時也是近5場比賽的第4勝。

首節主場公牛攻勢頻頻,拉文(Zach LaVine)與弗塞維奇(Nikola Vucevic)內外連線幫助球隊打出12比4開局,暫停過後76人烏布瑞(Kelly Oubre Jr)與馬克西輪番在外線開火助隊緊咬比分,節末公牛懷特(Coby White)命中壓哨三分,公牛33比23領先。

