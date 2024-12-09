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恩比德回歸砍31分、馬克西大三元　七六人擊敗公牛2連勝

▲▼恩比德（Joel Embiid）。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德（Joel Embiid）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

近況回溫的費城76人今（9日）客場挑戰芝加哥公牛，76人本戰靠著傷癒復出的「大帝」恩比德（Joel Embiid）砍下31分12籃板外加主控馬克西（Tyrese Maxey）得到職業生涯首個大三元的好表現下，克服首節雙位數落後，最終就以108比100擊敗公牛，奪下近期2連勝的同時也是近5場比賽的第4勝。

首節主場公牛攻勢頻頻，拉文（Zach LaVine）與弗塞維奇（Nikola Vucevic）內外連線幫助球隊打出12比4開局，暫停過後76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr）與馬克西輪番在外線開火助隊緊咬比分，節末公牛懷特（Coby White）命中壓哨三分，公牛33比23領先。

次節戰況風雲變色，客隊76人攻防兩端都完全壓制主場公牛，恩比德開局連切帶罰狂拿13分，幫助球隊打出18比6的攻勢，76人41比39反超，隨後馬克西和馬丁（KJ Martin）也加入飆分行列，單節76人轟出一輪39對17的超級猛攻，帶著62比49、13分領先進入中場休息。

易籃後雙方短兵相接，公牛弗塞維奇連拿4分，76人恩比德連進兩顆中距離予以回應，雖然公牛一度落後19分，但他們在節末急起直追，倒數3秒時更是靠著史密斯（Jalen Smith）投進41呎大號三分，追至79比88個位數分差。

決勝節76人恩比德持續宰制籃下、馬克西與麥肯（Jared McCain）穩定挹注火力，手感不佳的喬治（Paul George）也開啟火力，76人成功擋住公牛反擊，終場就以108比100取勝。

恩比德全場28投13中攻下全場最高的31分12籃板，馬克西貢獻25分11籃板以及14助攻，奪下個人職業生涯首次大三元，烏布瑞與喬治各得12分，麥肯11分；公牛方面，以拉文30分最高，弗塞維奇和懷特各砍13分，史密斯11分。

關鍵字： NBA費城76人芝加哥公牛恩比德

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