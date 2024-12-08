約基奇砍生涯新高56分白搭　爐主巫師奇蹟終止16連敗

▲▼金塊約基奇空砍生涯新高56分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

台灣時間8日巫師主場對陣金塊，賽前巫師已苦吞平隊史最長的16連敗，上次贏球要追朔至10月30日，今天面對常勝軍金塊，儘管金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）狂砍生涯新高56分，但金塊其餘隊友表現不佳，且巫師普爾（Jordan Poole）同場也投進生涯新高的9記三分球，得到39分，終場巫師122比113戰勝金塊，中止16連敗。

Nikola Jokić's career high in points wasn't enough to make up for Jordan Poole's career high in 3PTs



The Wizards snapped a 16-game losing streak pic.twitter.com/z0zRRwJsTG [廣告]請繼續往下閱讀... December 8, 2024

本場莫瑞（Jamal Murray）腿筋發炎、戈登（Aaron Gordon）小腿拉傷、薩里奇（Dario Saric）腳踝扭傷，3位金塊核心輪替皆缺席，整隊幾乎全靠約基奇一人苦撐，他全場出手生涯新高38次，其中21次集中在第3節，是NBA史上第3節出手最多次紀錄，最終約基奇全場砍下56分，並抓下16個籃板及送出8次助攻。

第1節剩8分10秒時，金塊被巫師卡林頓（Carlton Carrington）飆進三分球，陷入8比11落後，此後金塊就未曾再領先比數，一路落後到比賽結束。

儘管約基奇在第3節獨得23分，但卻金塊落後全場最多的15分，當他在第4節開局回板凳休息時，金塊只落後6分，休息4分半鐘要再次回場時，金塊已經95比108落後13分，最終約基奇獨木難撐，113比122金塊輸掉了比賽。

普爾投進生涯新高的9記三分球，全場巫師命中16記三分，而金塊三分球僅24投5中，2隊在三分球命中的極大落差下，也是他們約基奇砍56分卻吞敗的原因之一，約基奇本場助攻只有8次，低於他的賽季平均10.3次，顯示出金塊本場進攻出現異常。

▲▼金塊衛斯布魯克、巫師普爾。（圖／達志影像／美聯社）

本場敗方金塊約基奇38投22中，得到生涯新高56分、16籃板、8助攻，先前的最高得分紀錄為50分；小將史崔華（Julian Strawther）板凳出發砍下全隊次高18分；衛斯布魯克（Russell Westbrook）挹注7分、10籃板、12助攻、4抄截的全能表現。

勝隊巫師全隊得分多點開花，先發加上板凳共有5位球員得分上雙，普爾投進9記三分，拿下39分、8助攻；帕尚尼（Justin Champagnie）13投9中砍23分；先發中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）得到20分、12籃板；卡林頓挹注10分；巴特勒（Jared Butler）替補得到12分。