約基奇砍生涯新高56分白搭　爐主巫師奇蹟終止16連敗

▲▼金塊約基奇空砍生涯新高56分。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

台灣時間8日巫師主場對陣金塊,賽前巫師已苦吞平隊史最長的16連敗,上次贏球要追朔至10月30日,今天面對常勝軍金塊,儘管金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)狂砍生涯新高56分,但金塊其餘隊友表現不佳,且巫師普爾(Jordan Poole)同場也投進生涯新高的9記三分球,得到39分,終場巫師122比113戰勝金塊,中止16連敗。

Nikola Jokić's career high in points wasn't enough to make up for Jordan Poole's career high in 3PTs



The Wizards snapped a 16-game losing streak pic.twitter.com/z0zRRwJsTG