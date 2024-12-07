運動雲

>

領航猿半場73分破PLG紀錄！總得分隊史新高　教頭狂讚海音館

▲▼高雄海音館；領航猿盧峻翔 。（圖／PLG提供）

▲領航猿盧峻翔 。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG龍頭桃園璞園領航猿今(7)日作客高雄鋼鐵人，這一戰舉辦的地點很特別，在高雄流行音樂中心海音館，領航猿上半場就火力全開，前2節猛灌73分，刷新聯盟半場得分紀錄，終場以隊史新高的123比94狂勝29分，總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)賽後大讚今日的場館氣氛很好。

鋼鐵人本季碰上鳳山體育館整修，將主場移至高雄中學體育館，不過今日的主場「開幕戰」是在海音館舉行，賽前邀請知名樂團「宇宙人」開唱，平常舉辦藝術展演為主的海音館，頭一次被當成籃球比賽場地，作客的領航猿MVP盧峻翔直呼，「氣氛很好，打起來很舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

領航猿也確實把海音館當成自家主場，上半場就火力四射，首節灌進38分，拉開17分領先，次節更將比數改寫為PLG半場新高的73分，刷新2022-23賽季由富邦勇士所創下的72分，取得73比40多達33分領先。

▲▼高雄海音館；領航猿盧峻翔 。（圖／PLG提供）

▲高雄海音館首次舉辦籃球比賽 。（圖／PLG提供）

領航猿全隊前兩節合計45投28中，命中率飆高到62.2%，儘管下半場有些鬆懈，第3節被鋼鐵人打出32對22的反擊，後兩節失分增加到54分，終場仍在4人得分突破20大關之下，以隊史新高的123(原紀錄119分)比94取勝，賽後戰績變成5勝1敗，繼續穩坐聯盟龍頭，鋼鐵人本季則還未開胡。

值得一提的是，領航猿距離聯盟單場最高總得分132也僅有9分之差，這項紀錄由新竹攻城獅在2021年3月28日所創，當時的苦主就是領航猿，他們以82比132慘敗。

▲▼高雄海音館；領航猿盧峻翔 。（圖／PLG提供）

▲高雄海音館。（圖／PLG提供）

這一戰攻下23分的盧峻翔表示，上半場全隊狀態極佳，但也因為拉開比分，下半場有些鬆懈，自己還發生5次失誤，他檢討了自己，「不應該鬆懈下來，影響整個團隊，心態上需要調整。」

對於在海音館比賽，外籍主帥卡米諾斯感覺很新鮮，「沒在類似場館打過，這是一個音樂館，氣氛很好，球迷的位置也很靠近。希望之後常來，地點也很不錯，球迷可以享受賽前演唱會和比賽。」

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿高雄鋼鐵人盧峻翔

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

美國最大球探組織來台　陽念希、曾偉喆等百人參加測試

美國最大球探組織來台　陽念希、曾偉喆等百人參加測試

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

傳外隊開高薪5年約搶陳韻文　蘇泰安透露談約方向：展現誠意

傳外隊開高薪5年約搶陳韻文　蘇泰安透露談約方向：展現誠意

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

2林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

3田中將大「沒人要」恐退休？

4江國豪專訪：王建民場上場下給最滿！

5陳韻文吸引複數約　統一積極洽談

最新新聞

1台灣山林和社會人　4388人創冬盟紀錄

2企業橄欖球聯賽　台北元坤3連霸

3TPBL首個「雙20」出爐！

4領航猿半場73分破PLG紀錄！

5林昱珉寶貝女兒出生　爸開心：我當阿公了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

父驕傲郭俊麟表現打120分！　缺席遊行...證實最後1次打國家隊

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366