領航猿半場73分破PLG紀錄！總得分隊史新高　教頭狂讚海音館

▲領航猿盧峻翔 。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG龍頭桃園璞園領航猿今(7)日作客高雄鋼鐵人，這一戰舉辦的地點很特別，在高雄流行音樂中心海音館，領航猿上半場就火力全開，前2節猛灌73分，刷新聯盟半場得分紀錄，終場以隊史新高的123比94狂勝29分，總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)賽後大讚今日的場館氣氛很好。

鋼鐵人本季碰上鳳山體育館整修，將主場移至高雄中學體育館，不過今日的主場「開幕戰」是在海音館舉行，賽前邀請知名樂團「宇宙人」開唱，平常舉辦藝術展演為主的海音館，頭一次被當成籃球比賽場地，作客的領航猿MVP盧峻翔直呼，「氣氛很好，打起來很舒服。」

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領航猿也確實把海音館當成自家主場，上半場就火力四射，首節灌進38分，拉開17分領先，次節更將比數改寫為PLG半場新高的73分，刷新2022-23賽季由富邦勇士所創下的72分，取得73比40多達33分領先。

▲高雄海音館首次舉辦籃球比賽 。（圖／PLG提供）

領航猿全隊前兩節合計45投28中，命中率飆高到62.2%，儘管下半場有些鬆懈，第3節被鋼鐵人打出32對22的反擊，後兩節失分增加到54分，終場仍在4人得分突破20大關之下，以隊史新高的123(原紀錄119分)比94取勝，賽後戰績變成5勝1敗，繼續穩坐聯盟龍頭，鋼鐵人本季則還未開胡。

值得一提的是，領航猿距離聯盟單場最高總得分132也僅有9分之差，這項紀錄由新竹攻城獅在2021年3月28日所創，當時的苦主就是領航猿，他們以82比132慘敗。

▲高雄海音館。（圖／PLG提供）

這一戰攻下23分的盧峻翔表示，上半場全隊狀態極佳，但也因為拉開比分，下半場有些鬆懈，自己還發生5次失誤，他檢討了自己，「不應該鬆懈下來，影響整個團隊，心態上需要調整。」

對於在海音館比賽，外籍主帥卡米諾斯感覺很新鮮，「沒在類似場館打過，這是一個音樂館，氣氛很好，球迷的位置也很靠近。希望之後常來，地點也很不錯，球迷可以享受賽前演唱會和比賽。」