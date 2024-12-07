攻城獅4連敗在TPBL墊底　此戰僅拿8分高國豪：我扛責任

▲新竹攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

文／中央社

TPBL新竹御嵿攻城獅今天敗給新北國王後吞下4連敗，戰績2勝5敗也在聯盟墊底，球星後衛高國豪透露，現在大家好像沒有合在一起打球的感覺，「我必須要扛起這個責任。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅，週三以89比112慘敗給桃園台啤永豐雲豹，全隊在場上攻守失序，而昨天球團也火速開除原外籍教練米蘭（Milan Mitrovic），改由助理教練沈欣漢暫代職務，新的教練預計月中報到。

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只可惜，攻城獅今天還是不敵國王，高國豪全場僅8分進帳，而在這波4連敗期間，他平均每場9.25分，投籃命中率僅36.5%。

高國後今天在賽後接受媒體聯訪時表示，現在每個球員都有一些情緒和想法，感覺不像贏球時那樣大家有合起來打球的感覺，「我也一直鼓勵隊友，不論賽前、賽後，有什麼問題都提出來一起討論，希望能找到解決的方法。」

高國豪強調，最近的得分確實不多，「很多時候我都在包夾下把球送給空檔的隊友，我還是覺得合理的出手比較重要，雖然自己當然會想要飆分幫助球隊獲勝，但還需要找一下平衡點。」

暫代總教練的沈欣漢說，現階段就是鼓勵球員在場上多積極發揮，前陣子球隊很容易發生在比賽中發生斷電的情形，所以要一直提醒球員專注度要提高。