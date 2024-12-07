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蘇泰安抱緊古林睿煬贈必勝御守　活動盈餘捐贈球芽基金

▲▼ 古林睿煬、蘇泰安 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬、蘇泰安 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅今天在台南球場為「金孫」古林睿煬舉辦歡送會，吸引近2000名球迷到場祝福。球團宣布活動盈餘將全數捐贈「球芽基金」，協助弱勢孩童購買書籍，為這場溫馨的送別會增添更多意義。

先前因故缺席古林睿煬火腿隊入團記者會的領隊蘇泰安，特地出席這次歡送會，並致贈印有「必勝」字樣的御守，期盼他在日本戰場能延續在統一的優異表現。

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兩人緊緊相擁時，蘇泰安難掩不捨之情，「看著他即將遠赴北海道，真的很不捨，但由衷祝福他！」

蘇泰安透露，他與古林睿煬剛才也進行了私下交談，「提醒他要好好保重，畢竟北海道的環境與台灣很不一樣。」他也觀察到古林已經逐漸為旅外生活做好準備，「聽說他1月下旬就會先前往東京二軍基地報到，之後再轉往沖繩春訓。」

歡送會現場特別來了一位重要的嘉賓—古林睿煬的阿嬤。談到這位「金孫」的至親，蘇泰安表示，「看得出阿嬤非常不捨，但她選擇用歡喜的心情來與大家互動。」

他也歡迎阿嬤未來台南有任何活動都能來參加，「現在大家看到阿嬤，就會想到古林。阿嬤也特別感謝球團對古林的指導和栽培，但其實這都是古林自己努力的成果，讓我們有機會見證他的旅外之路。」

關鍵字： 統一獅古林睿煬歡送會祝福阿嬤

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