田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

▲田中將大。（圖／取自臉書／東北樂天金鷲）

記者游郁香／綜合報導

曾創下日本職棒例行賽跨季26連勝紀錄的「神之子」田中將大，在世界12強金牌戰前夕拋出「離開東北樂天金鷲」的震撼彈，日本媒體直言他的前景堪憂，太平洋聯盟球隊人員透露，遲遲沒有球隊出手爭取他，並不是因為實力問題，而是與他去年休賽季疑似涉入「職權騷擾」有關。

36歲的田中將大保有日職例行賽跨季26連勝紀錄，若把季後賽加進去，更是2年跨季30連勝，創下3項金氏世界紀錄，他2014年赴美挑戰大聯盟，也曾兩度進入全明星賽，現在他距離美日通算的生涯200勝僅差3場，卻突然宣布離開老東家樂天，將以自由球員身份另覓落腳處。

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田中將大與樂天分道揚鑣與自己將被「大幅降薪」有關，根據協議，年薪超過1億日元的選手，減幅度可達40%，不過他宣布離隊的時間點引發爭議，選在日本武士隊出戰世界12強金牌戰前夕。一位太平洋聯盟球隊人員表示，「球隊高層和聯盟相關人士批評他，依舊是不懂察言觀色的傢伙。」

▲田中將大。（圖／取自IG／東北樂天金鷲）

日本媒體直言，田中將大正在走一條「荊棘之路」，有些媒體更不留情面寫道，「他的巔峰期已過」。不過在這位太平洋聯盟球隊人員看來，如果田中有心，依然具備作為先發投手取勝的實力和機會，遲遲沒有球隊出手爭取，原因並不是實力有問題，而是去年休賽季他被爆疑似涉入「職權騷擾」。

某位太平洋聯盟球隊高層低聲說道，「選手間的職權騷擾被曝光，主力投手被解雇，但據說田中也和那個投手一起參與了職權騷擾行為。通過受害選手和目擊者的『密告』才得以揭露……如果這是真的，即便他實力再強，球隊在爭取他時猶豫不決也是無可厚非的。」

▲田中將大。（圖／截自太平洋聯盟TV）

儘管田中將大努力要擺脫這項指控，今年11月還在仙台首次舉辦兒童棒球教室，希望消除負面形象，上季他也多次在社群媒體上分享與後輩共進晚餐的場景，展示自己是一個「照顧後輩」的前輩，不過各隊顯然仍有疑慮。

最近曾傳出東京養樂多燕子正在進行「爭取調查」，不過中央聯盟球隊高層表示，「這種可能性也很低。除非他展示出改過自新的姿態，表明『即便幾乎沒有薪水也可以，只想重新開始』，否則很困難。」

日本媒體指出，雖然田中將大是一名「大投手」，但如果沒有收到報價也只能選擇退役。