運動雲

>

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

▲田中將大。（圖／翻自樂天官方FB粉絲團）

▲田中將大。（圖／取自臉書／東北樂天金鷲）

記者游郁香／綜合報導

曾創下日本職棒例行賽跨季26連勝紀錄的「神之子」田中將大，在世界12強金牌戰前夕拋出「離開東北樂天金鷲」的震撼彈，日本媒體直言他的前景堪憂，太平洋聯盟球隊人員透露，遲遲沒有球隊出手爭取他，並不是因為實力問題，而是與他去年休賽季疑似涉入「職權騷擾」有關。

36歲的田中將大保有日職例行賽跨季26連勝紀錄，若把季後賽加進去，更是2年跨季30連勝，創下3項金氏世界紀錄，他2014年赴美挑戰大聯盟，也曾兩度進入全明星賽，現在他距離美日通算的生涯200勝僅差3場，卻突然宣布離開老東家樂天，將以自由球員身份另覓落腳處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

田中將大與樂天分道揚鑣與自己將被「大幅降薪」有關，根據協議，年薪超過1億日元的選手，減幅度可達40%，不過他宣布離隊的時間點引發爭議，選在日本武士隊出戰世界12強金牌戰前夕。一位太平洋聯盟球隊人員表示，「球隊高層和聯盟相關人士批評他，依舊是不懂察言觀色的傢伙。」

▲日本職棒樂天隊投手田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

▲田中將大。（圖／取自IG／東北樂天金鷲）

日本媒體直言，田中將大正在走一條「荊棘之路」，有些媒體更不留情面寫道，「他的巔峰期已過」。不過在這位太平洋聯盟球隊人員看來，如果田中有心，依然具備作為先發投手取勝的實力和機會，遲遲沒有球隊出手爭取，原因並不是實力有問題，而是去年休賽季他被爆疑似涉入「職權騷擾」。

某位太平洋聯盟球隊高層低聲說道，「選手間的職權騷擾被曝光，主力投手被解雇，但據說田中也和那個投手一起參與了職權騷擾行為。通過受害選手和目擊者的『密告』才得以揭露……如果這是真的，即便他實力再強，球隊在爭取他時猶豫不決也是無可厚非的。」

▲田中將大達成生涯1500局。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲田中將大。（圖／截自太平洋聯盟TV）

儘管田中將大努力要擺脫這項指控，今年11月還在仙台首次舉辦兒童棒球教室，希望消除負面形象，上季他也多次在社群媒體上分享與後輩共進晚餐的場景，展示自己是一個「照顧後輩」的前輩，不過各隊顯然仍有疑慮。

最近曾傳出東京養樂多燕子正在進行「爭取調查」，不過中央聯盟球隊高層表示，「這種可能性也很低。除非他展示出改過自新的姿態，表明『即便幾乎沒有薪水也可以，只想重新開始』，否則很困難。」

日本媒體指出，雖然田中將大是一名「大投手」，但如果沒有收到報價也只能選擇退役。

關鍵字： 日本職棒田中將大東北樂天金鷲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

熱門新聞

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

2江國豪專訪：王建民場上場下給最滿！

3田中將大「沒人要」恐退休？

4寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

5陳韻文吸引複數約　統一積極洽談

最新新聞

1勇士戰績暴跌急替柯瑞找「明星搭檔」

2寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

3訂製「曜惜福」練習衣　味全新秀捐5萬

4大谷愛犬Decoy枕著「新禮物」打瞌睡

5小熊想季後賽　考慮交易鈴木誠也、貝林傑

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

父驕傲郭俊麟表現打120分！　缺席遊行...證實最後1次打國家隊

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366