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專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

▲▼ 江國豪、戴培峰 。（圖／富邦悍將提供）

▲江國豪、戴培峰 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／專訪

江國豪在12強奪冠後，接受專訪分享與兩位捕手搭檔的趣味互動。從林家正充滿自信的大動作，到戴培峰突如其來的台語訓斥，風格迥異的兩位捕手，增添不少回憶。而這次奪冠之路，除了投捕默契，更有「餅王配」和前輩情蒐的關鍵推手。

集訓期的調整與突破

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江國豪透露，自己在集訓期間的狀況並不理想，「可能是因為季賽剛結束，身體明顯疲累。雖然感覺不會累，但身體的疲累是沒辦法控制的，需要時間讓張力調回來。沒有那個張力，就沒辦法投球。」

不過他並沒有因此感到焦急，「因為我從10月1號就下二軍沒比賽，這段期間沒比賽就是需要時間。加上我是喜歡投球的投手，這段時間有點長，所以需要時間，慢慢一個環節一個環節接上來，到後面才能好好連動。」

兩種風格的捕手搭檔

談到與林家正和戴培峰兩位捕手的合作，江國豪指出了有趣的差異，「主要差異是在肢體動作上，家正的肢體動作很大，投手會覺得他對你這個投手很有自信。」他直呼，「培峰就比較溫馴，除非他喊暫停來罵你。」

戴培峰是「碎念型」捕手？江國豪透露兩人有趣互動，「有一次壘上有人時，他就用台語叫我『不要再玩了，壘上兩個人還在玩！』」不過江國豪認為，現在全民都在關注林家正的表現，「培峰比較少上場，都是家正在表演，但其實兩位捕手在配球上的差異其實並不大。」

▲▼ 王建民、林岳平 。（圖／中信兄弟提供）

▲王建民、林岳平 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵的情蒐優勢

這次12強賽奪冠，情蒐的功勞不容忽視。江國豪特別提到吳昇峰和林瀚的貢獻，「因為他們也是選手出身，講出來的東西比較直接。我們想聽的東西、複雜的數據，要認真聽其實很難，但他們知道選手想聽什麼，會盡量簡化，讓我們容易理解，吸收更快。」

投手教練林岳平（餅總）和王建民的搭配也令人印象深刻，「集訓前和餅總不熟，相處後發現他很會帶動氣氛、很幽默，和大家都沒有隔閡。」江國豪笑說，「雖然餅總有時候講話滿機車，不過相處起來很舒服，兩位投手教練搭配下來，真的很不錯，和投手群連結很順暢。」

回到國內賽場後，江國豪認為這次國際賽的經驗對未來幫助很大，「之前可能會依賴一個球種，但國際賽不可能只靠一個球路，相對第二、第三球種都要投出來，才能有好的結果。我認為這對明年的表現會有很大幫助，或許能有更多球種可以運用。」

展望未來，這位經歷過低潮又登上世界舞台的投手，目標很簡單，「健康！只要身體健康，要我做什麼都可以。」至於是否再戰明年2月經典賽資格賽，他表示，「應該是不會再叫我們，如果徵召會看身體狀況能否負荷，像今年11月，資格賽是2月，還是要看身體狀況。」

▲▼ 江國豪、戴培峰 。（圖／富邦悍將提供）

▲江國豪。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 江國豪富邦悍將捕手12強餅總

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