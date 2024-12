關係修復成功！　NBA季前熱身賽睽違6年重返中國

▲籃網與太陽明年將在中國澳門進行2場NBA季前熱身賽。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA熱身賽將於2019年後首次重返中國,兩場季前賽將在2025年10月於中國澳門舉行,屆時將由布魯克林籃網出戰鳳凰城太陽。

NBA signs deal with Sands China to play preseason games at The Venetian Arena in Macau



The Brooklyn Nets and Phoenix Suns will kick off the partnership with two games on October 10 and 12 next year, according to the NBA deputy commissioner Mark Tatumhttps://t.co/AZ9lO21mYM pic.twitter.com/Zlz6NTa6s5