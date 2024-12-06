關鍵時刻超神！林書豪成TPBL首位單月MVP　海神門神獲最佳外援

▲TPBL單月MVP林書豪。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL今日(6日)公布2024-25賽季10-11月MVP與最佳外援，分別由新北國王林書豪與高雄全家海神威勝（Kaleb Wesson）獲此殊榮。

新北國王季初受傷兵潮影響，幾乎場場僅以十人應戰，國王仍在林書豪的帶領下，以4勝2敗之姿站穩前段班。10月19日開幕戰時，林書豪面對板凳深厚的高雄全家海神，上半場即進帳14分，第3節被威勝追近比分時，更是砍進兩顆關鍵三分彈，直接接管戰局，本場林書豪狂飆全場最高34分，外加4助攻3籃板，幫助國王在新球季首戰就搶下開門紅。

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而10月30日新北國王主場迎戰福爾摩沙夢想家，兩隊皆為奪冠大熱門，半場結束宇宙夢以兩分差壓制地主，末節林書豪挺身而出，全場26分6籃板6助攻領軍，捍衛王城主場勝利。林書豪在單月MVP投票中，在22位專業媒體選票中獲得19張5分票，球迷選票也以1,545張排名第一名，加權後以總佔比49.6％擠下丁聖儒，豪奪本月MVP殊榮。

藍衫軍本季大幅更動洋將陣容，其中現年25歲的美國籍中鋒威勝將是高雄全家海神新任禁區門神。海神在10月、11月打出了3勝3負的戰績，緊追在夢想家與國王之後，而威勝在這段期間登錄五場，皆先發上陣，繳出場均21.4分、12.2籃板、4.2助攻、2抄截、1.6阻攻的全能成績單，且三分命中率高達44.8%，不僅締造近乎每場雙十紀錄，又擁有優異的傳球意識，外線投射的好手感亦展露無疑。

▲TPBL單月最佳洋將威勝。（圖／TPBL提供）

海神本季皆在戰績排行前3名報到，洋將威勝在攻守兩端的機動性與嚇阻力，讓海神戰術能有更多變化。11月9日面對夢想家一役，在主力胡瓏貿缺陣下，最終以九分落敗，但威勝貢獻27分、17籃板雙十數據，搭配6助攻2抄截2阻攻，帶給對手莫大的威脅，此外，威勝也逐漸展現個人強勢的一面，關鍵時刻能穩住球隊氣勢，呼應海神強韌的球風。

在單月最佳洋將票選中，威勝以總佔比38.1%擊敗夢想家霍爾曼(31.6%)、新北國王沃許本（21%）兩勁敵，獲聯盟10-11月最佳洋將。