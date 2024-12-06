爐主攻城獅教練團異動！外籍主帥被Thank You　新帥預計月中抵台

▲攻城獅提前與外籍總教練米蘭解約。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

本季至今僅拿下2勝5敗在TPBL墊底的新竹御嵿攻城獅，今(6)日宣布教練團異動，提前與今年7月才續約1年的塞爾維亞籍總教練米蘭(Milan Mitrovic)終止合約，總教練職務由原助理教練沈欣漢代理，總經理張樹人表示，已鎖定新帥人選，對方預計12月中抵台。

擁有豐富國際賽經驗的米蘭，上個賽季中被「扶正」為總教練，下半季帶領攻城獅拿下14勝10敗，順利晉級季後賽，球團今年7月與他續約1年，他開季前就喊出「奪冠宣言」，強調要從日常生活就灌輸給球員「團結一心、目標冠軍」的想法。

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不過攻城獅開季表現不佳，至今僅取得2勝5敗，勝率不到3成，淪為TPBL爐主，球團今日宣布與米蘭協議結束合約，總教練職務由原助理教練沈欣漢代理。

▲原助理教練沈欣漢暫代總教練職務。（圖／新竹攻城獅提供）

攻城獅在聲明中提到，米蘭在擔任助理教練與總教練時期，傾盡全力幫助球員成長，「非常感謝米蘭教練這一年多來的付出，並祝福他未來執教生涯一切順利。」

至於新帥人選，球團已經有譜，總經理張樹人透露，「目前我們已經鎖定新任的外籍教練，在他完成原球隊的任務交接後，預計12月中抵達台灣，在這期間會先由原助理教練沈欣漢暫代總教練職務。」