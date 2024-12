客場0比1不敵伯恩茅斯　熱刺主帥賽後與球迷「對峙」引熱議

▲熱刺主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

托特納姆熱刺主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)在球隊今(6日)英超第14輪客場0比1輸給伯恩茅斯後,和一些現場球迷對峙並進行言語交流,波斯特科格魯受訪時承認球迷失望是正常的,並表示「他們給了我一些最直接的反饋,我想我會聽取的。」

Ange Postecoglou BOOED by #thfc supporters as he goes over to the away end at full time. pic.twitter.com/zoibqSOyZM

上半場第17分鐘,伯恩茅斯19歲後衛胡伊森(Dean Huijsen)在完全沒有人盯防的情況下接到塔弗內爾(Marcus Tavernier)的角球頭球破門,這一球成為比賽轉捩點,最終伯恩茅斯就以1比0完封熱刺摘勝,而熱刺本戰多次錯失射門機會以及基本定位球。

“What was the direct feedback?”



“Probably not for here mate.”



Ange Postecoglou on what was said between him and a group of Tottenham fans after their defeat to Bournemouth pic.twitter.com/sZRjgiAmez