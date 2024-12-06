客場0比1不敵伯恩茅斯　熱刺主帥賽後與球迷「對峙」引熱議

▲熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

托特納姆熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）在球隊今（6日）英超第14輪客場0比1輸給伯恩茅斯後，和一些現場球迷對峙並進行言語交流，波斯特科格魯受訪時承認球迷失望是正常的，並表示「他們給了我一些最直接的反饋，我想我會聽取的。」

Ange Postecoglou BOOED by #thfc supporters as he goes over to the away end at full time. pic.twitter.com/zoibqSOyZM [廣告]請繼續往下閱讀... December 5, 2024

上半場第17分鐘，伯恩茅斯19歲後衛胡伊森（Dean Huijsen）在完全沒有人盯防的情況下接到塔弗內爾（Marcus Tavernier）的角球頭球破門，這一球成為比賽轉捩點，最終伯恩茅斯就以1比0完封熱刺摘勝，而熱刺本戰多次錯失射門機會以及基本定位球。

“What was the direct feedback?”



“Probably not for here mate.”



Ange Postecoglou on what was said between him and a group of Tottenham fans after their defeat to Bournemouth pic.twitter.com/sZRjgiAmez — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 5, 2024

比賽結束後，客場熱刺球迷發出陣陣嘘聲，主帥波斯特科格魯則與其中一些球迷進行了對話交流，「他們感到失望，這是完全正常的，他們給了我一些直接的反饋，我想我會聽取的。」

當被問及具體說了什麼時，波斯特科格魯回應，「可能不適合在這裡說，伙計，我對此沒有意見，我不喜歡聽到的那些話，因為我也是一個人，但你得接受這些，我已經待了這麼久，知道如果事情不順利，你得理解球迷的沮喪。」

目前聯賽排名第十的熱刺接下來的賽程才是考驗，他們將在台灣時間12月9日主場對陣排名第二的切爾西，接著下周前往蘇格蘭迎戰格拉斯哥流浪者的歐聯比賽；之後賽程則是聯賽交手榜尾南安普敦、英格蘭聯賽盃八強對陣曼聯，聖誕節前還將在主場迎戰英超榜首利物浦。