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MLB官方揭曉Spotify最熱話題球員！大谷翔平勇奪榜首

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方X（前Twitter）於美國時間5日（日本時間5日）公佈了音樂串流平台Spotify今年最受討論的球員排行榜，道奇隊的投打二刀流大谷翔平高居榜首。

大谷本季以54支全壘打、130分打點、59次盜壘的驚人成績，拿下全壘打王與打點王雙冠，同時成為史無前例達成「50轟、50盜」壯舉的選手。他並以壓倒性票數蟬聯年度MVP，這是他連續兩年、職業生涯第3次以全票當選該榮譽。

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排行榜上緊隨其後的是洋基隊的賈吉（Aaron Judge），以及成為自由球員的前洋基球星索托（Juan Soto），分別位居第2和第3。道奇隊的弗里曼（Freddie Freeman）位列第4，而皇家隊威特（Bobby Witt Jr.）排名第5。

其他進榜球員包括：第6名紅人新星德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、第7名海盜斯基恩斯（Paul Skenes）、第8名道奇投手山本由伸、第9名自由球員T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與第10名費城人球星哈波（Bryce Harper）。

另外，今年最受討論的球隊排名則由道奇隊居首，洋基隊、大都會隊、紅襪隊和教士隊分列第2至第5位。

關鍵字： 大谷翔平MLBSpotify球員排行榜MVP

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