日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

▲高麗諒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

從平鎮高中棒球隊同期隊友，到成為火腿隊古林睿煬的專屬翻譯，日籍青年高麗諒見證昔日同窗追逐職棒夢想，如今也成為幫助好友圓夢的重要推手。高中時的「若有機會赴日發展，幫忙當翻譯吧」玩笑話，在古林加盟北海道火腿後竟然成真。

高麗諒因父親工作關係來台就讀平鎮高中，與古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱以及江國謙、王博玄等人是同窗，但他選擇了不同的人生道路。高麗諒坦言，「平鎮裡面同學學長學弟，個個都是菁英。在日本的強校也有很多厲害的球員，但其實也有很多高中畢業就不打球的。」

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「在平鎮感覺大家都是只為棒球，但我希望自己人生不是只有棒球。所以自己變成輔助角色，希望把我的空間讓給更需要這舞台的選手，我就是幫忙餵球練打。」高麗諒說。

畢業後，高麗諒選擇留在台灣就讀大學，一邊打工一邊完成學業，今年大學畢業後在燒肉店工作。雖然沒走上職棒道路，但「平鎮幫」感情依舊深厚，每年都會固定出遊。

包括高中畢業那年，他特地飛到宮崎為參加亞青的江坤宇、林靖凱和戴培峰加油，「其實我從高中就覺得，他們非常厲害，為他們感到驕傲，很開心大家到職業層級都有很棒的表現。」

去年亞冠賽中，古林投出亮眼表現獲得國外球團注目。高麗諒表示，「我高中時就有想過他們有機會到日本等更高層級發展，在平鎮時，我也跟坤宇、靖凱、培峰他們聊過這種話，他們還說，我們到時去日本，你可以翻譯嗎？」

這個玩笑話在多年後竟然成真。古林睿煬確定赴日發展後，立即找上高麗諒擔任翻譯。「沒想到玩笑話成真，我真的很感動，」高麗諒說，「去年亞冠結束後，我們其實也有聊到一些狀況，那時就有說，如果真的去日本，就互相一起。不過那時還是有點開玩笑。」

在火腿國際部長岩本賢一的極力爭取下，高麗諒順利成為古林的翻譯。在火腿加盟記者會上，看著古林正式穿上球衣的那一刻，他坦言差點落淚。「他能過去日本，我覺得很開心，很恭喜他。其實亞冠之後，看他在台灣投球，就覺得他應該可以在日本有不錯的成績，接下來習慣一下日本環境，相信他能繼續取得好成績。」

身為日本人，看到同期同學在12強擊敗日本奪冠，高麗諒說，「其實我的心情一點都不複雜，我完全支持台灣，我是日本人，但就跟台灣人一樣的感覺。看國際賽、亞冠、經典賽都是這樣的心態，就真的很開心。」

因為在北部工作，高麗諒時常到新莊球場看球，自稱「悍將家人」。在大巨蛋親眼目睹戴培峰擊出全壘打時，他直呼，「看到同學打那一轟，我很激動地站起來，然後不知道為什麼，就哭了。」

「因為我知道他在中職6年，有好的時候不好的時候。看到大巨蛋那一轟，我真的非常開心，那一支全壘打太感人。」高麗諒說。

「我熟悉了解台灣棒球的狀況之後，就對他們棒球風格很喜歡，很支持台灣棒球發展。」高麗諒期待台灣能在未來的國際賽持續展現實力，「下一個經典賽資格賽，還是經典賽，我都希望他們能有好表現，這一次很開心很感動，我覺得也可以在經典賽這樣表現，不要只有這一場。」





▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）