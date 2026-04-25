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雨太大球一直濕！葉君璋憂投手安全　還讚3投手稱職

▲葉君璋。（圖／味全龍）

▲葉君璋。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／桃園報導

味全龍25日與樂天桃猿交手，9局上突破桃猿終結者朱承洋，單局攻下3分，終場以4比1擊敗樂天；賽後總教練葉君璋肯定先發投手伍鐸在雨勢干擾下仍繳出7局失1分好投，也點名陳冠偉、林凱威都表現稱職。

伍鐸此役先發7局，僅在6局下被林子偉敲出右外野陽春砲失分，其餘大多時間有效壓制樂天打線；葉君璋表示，「我覺得全壘打那個打席有點猶豫，其餘之外都很好，不管是控球還是配球，都感覺很好。」

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此戰過程受到雨勢影響，比賽兩度因雨暫停，但伍鐸仍繼續留在場上投球；葉君璋認為，伍鐸經驗足夠，知道如何調整身體狀態，「我相信他滿有經驗的，我們最怕是受傷嘛，但他算是蠻有經驗，知道怎麼去調整。」

談到第一次雨勢明顯變大時，葉君璋主動上場與主審溝通；他說當時情況已經影響投手用球安全，「我說不行，雨真的太大了，伍鐸球都是濕的，我就覺得球都濕了他怎麼比賽？其實有可能打到打者，這樣不是很好。」

葉君璋強調，若雨勢大到投手無法正常投球，就不該硬撐到某個段落才暫停，「如果雨太大不能投，就是沒辦法比了；你不要說要到一個段落再來，如果有辦法到那個段落的話，就不用停了，我只是跟主審講，他沒有辦法投了，這樣其實蠻危險的。」

他也透露，伍鐸當下已經更換多顆球，但球拿到手時仍是濕的，「他已經換了好幾顆了，他說球來就已經是濕的，他怎麼投？真的危險啦。」

味全此役除了伍鐸穩定先發，後援陳冠偉、林凱威也守住戰局；葉君璋說，「這種天氣其實對投手來講蠻辛苦的，不過他們今天三個投手都表現得很好。」

打線方面，味全9局上展開關鍵攻勢，王順和敲出帶有打點的三壘安打，幫助球隊超前比分，張政禹高飛犧牲打追加分數，郭天信再補上安打，單局灌進3分奠定勝基。

談到王順和本場表現，葉君璋最後也給予肯定，「他其實從去年已經有蠻不錯的表現，今年看起來又更成熟了。」

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、味全龍

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