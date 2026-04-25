圖書館文青王順和9局三壘安打破局　桃園福地再奪MVP

▲王順和。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／桃園報導

味全龍25日交手樂天桃猿，雙方前8局形成1比1僵局，直到9局上味全靠王順和敲出關鍵三壘安打突破戰局，單局攻下3分，終場以4比1擊敗樂天；王順和賽後獲選單場MVP，他透露，當下原本一度想自行觸擊推進跑者，但教練團選擇相信他，最後也成功把握機會。

9局上味全首名打者李凱威上壘後，王順和面對樂天終結者朱承洋，敲出帶有超前打點的三壘安打，成為比賽勝負分水嶺；他賽後表示，「其實當時第一個打者上壘之後，我心裡想應該會有暗號，要推進跑者，可是教練團讓我自己打。」

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王順和坦言，當下其實有想過自己點掉，把跑者推進得點圈，「但是後來想說，教練團相信我，我就好好自己設定到了，然後打好、做好。」

面對本季表現相當穩定的朱承洋，王順和也有明確攻擊策略；他指出自己鎖定的是偏高球路，「因為一壘有跑者，我怕如果低的球沒打好，可能會造成雙殺，所以我都鎖高的球打，剛好有進來，覺得OK，就出棒。」

王順和本季三壘安打不少，兼具打擊與腳程優勢，被問到是否有特別注意這項數據，他笑說，「有，因為教練都有講。」而這場比賽也是他生涯第2次獲選單場MVP，巧合的是兩次都在桃園球場拿下。

談到桃園球場是否算是自己的福地，王順和也大方承認，「自己覺得在這邊打真的比較順，在這邊打感覺自信比較好。」被問到是否就是「福地」，他回：「對。」

此役受到雨勢影響，比賽中途兩度暫停，對打者維持手感也是考驗；王順和表示，第一次暫停影響還好，第二次時間稍微比較久，「就是在裡面熱身做比較多，維持身體可以熱起來，今天也比較冷。」

近期王順和在「龍圈圈」說出「今天的太陽曬不乾明天的棉被」，賽後談到心境，他說，「我想表達的就是我們今天不管有什麼表現，好的、不好的，到了明天太陽出來之後又是一個新的一天，所以不要去想昨天發生什麼事情，想到新的一天，做好自己該做的就好了。」

被問到這段話從哪裡看來，王順和笑說是自己想到的，還自稱「文青」；他透露平常會去圖書館看書，最近比較常看古裝、武俠類型作品，至於閱讀對自己的幫助，他表示，「應該說可以好好放鬆，比較不會去想東想西。」