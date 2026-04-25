國小軟聯／「中正內戰」分勝負　楊承祐致勝安打助高雄中正闖16強

▲楊承祐致勝安打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兩支校名同為「中正」的球隊25日在國小軟式聯賽32強賽正面交鋒，高雄市中正國小靠著楊承祐在5局上敲出關鍵二壘安打，一棒打破僵局，最終以4比1擊敗南投縣中正國小，順利挺進16強。

高雄中正身為衛冕軍，開賽即藉由對手失誤先馳得點，但南投中正於2局下追平比數，雙方形成1比1僵局一路維持到4局結束。關鍵5局上，高雄中正在2出局、壘上有人的情況下發動攻勢，第4棒楊承祐敲出中外野深遠安打，一舉送回2分，並趁守備失誤推進至三壘，隨後再跑回本壘得分，單局灌進3分奠定勝基。投手黃晨峻則完投壓制對手，守住勝果。

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高雄中正總教練楊正安表示，球隊三年前在聯賽也曾與南投中正交手，對方整體實力不錯，因此賽前特別提醒選手在守備站位上做好準備。他也提到，楊承祐過去打擊動作偏高，容易形成內野高飛球，近期持續調整壓低重心，並透過模擬壘上有人情境加強訓練，終於在此役打出關鍵一擊。

楊承祐賽後透露，教練提醒他調整動作後，自己在打擊時更有信心，「很開心可以幫助球隊得分。」他表示過去多半擔任第三棒，這場改打第四棒更感責任重大，「昨天跟爸爸講電話，他叫我放輕鬆一點。」目前就讀小學五年級的他，從小二開始接觸棒球，先加入社區球隊，之後進入校隊發展，家中父親與哥哥也都有打球，今天都到場為他加油，哥哥楊承浩現就讀七賢國中一年級。

高雄中正力拚衛冕之路，預賽首戰曾敗給宜蘭縣竹林國小。楊正安指出，竹林國小具備冠軍實力，而球隊今年僅有3名六年級生，以五年級為主力，現階段目標是先挺進8強，爭取為高雄市明年多一個參賽名額。