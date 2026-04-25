最狂老將！詹皇追平三分彈飆29分12籃板　湖人季後賽G3強勢聽牌

記者杜奕君／綜合報導

即便僅有「單核心」帶隊，高齡41歲的天王球星詹姆斯（LeBron James）在季後賽首輪證明了自己依舊在聯盟具有強大主宰能力！詹皇25日率領洛杉磯湖人踢館休士頓火箭，進行季後賽首輪第3戰，詹姆斯不僅在正規時間終了前13.6秒飆進追平三分彈，將比賽逼入延長，全場詹姆斯狂轟29分、13籃板、6助攻、3抄截，湖人111比105逆轉贏球，系列賽3比0「聽牌」。

賽前回到主場的火箭就面臨極大危機，在面臨2連敗壓力下，陣中王牌球星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）因左腳扭傷無法上陣，也讓球隊戰力面臨考驗。

首節湖人就給足地主火箭下馬威，八村壘單節狂砍16分，幫助湖人以39比32取得領先，半場打完紫金軍團也以11分大幅領先。

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但下半場火箭總算甦醒，湯普森（Amen Thompson）連續強勢單打追近比分，加上王牌長人森根（Alperen Sengun）終場前40.6秒抄球快攻爆扣，讓火箭取得6分領先優勢，眼看就要在主場搶下系列賽首勝。

不料此時戰況卻是豬羊變色，火箭先是傳球失誤讓湖人史馬特（Marcus Smart）3罰俱中，隨後在正規時間終了前13.6秒，詹皇又是穩健飆進追平三分彈，讓球隊追平比分，將戰局逼入延長賽。

延長賽湖人氣勢大振，史馬特率先三分球破網，隨後八村壘也強勢切入建功，火箭森根雖然嘗試追近到兩分差，但關鍵時刻史馬特6罰5中，讓湖人戲劇性逆轉以112比108贏球，系列賽3勝0敗正式「聽牌」。

湖人此戰贏球頭號功臣就是詹姆斯，全場他22投10中砍下29分、13籃板、6助攻、3抄截，展現仍是當代最頂尖球星表現。八村壘貢獻22分、4籃板，史馬特21分、4籃板、10助攻、5抄截、2阻攻表現同樣功不可沒。

搞砸眼看到手勝利的火箭方面，森根拚盡全力砍下33分、16籃板、6助攻、3抄截，湯普森也有26分、11籃板、4助攻、3抄截、3阻攻，但球隊仍飲恨輸球。

▲湖人靠著詹姆斯展現王牌球星價值，幫助球隊在季後賽首輪3連勝正式「聽牌」。（圖／路透）