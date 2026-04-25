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林安可旅日首度猛打賞！3安4打點轟本季第2發　西武9比7退樂天

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒埼玉西武獅25日作客樂天金鷲，台灣重砲林安可單場3安、4打點，8局上敲出本季第2轟，幫助西武終場以9比7擊敗樂天。

西武首局就從樂天先發烏瑞尼亞（Jose Urena）手中展開攻勢，西川愛也率先敲安上壘，2出局二壘有人時，卡納里奧（Alexander Canario）擊出左外野適時二壘安打先馳得點，林安可隨後再補上安打，西武取得2比0領先。

樂天1局下立即反撲，小深田大翔、村林一輝連續安打攻佔一、三壘，村林一輝盜上二壘後，淺村榮斗敲出中外野方向安打，一棒追成2比2平手。

西武3局上再度超前，小島大河安打上壘，渡部聖彌靠失誤上壘，卡納里奧獲得保送攻佔滿壘，林安可敲出中外野適時安打送回超前分，山村崇嘉再選到滿壘保送，西武取得4比2領先。

不過西武先發武內夏暉4局下控球出現亂流，先保送黑川史陽，又被麥卡斯克（Carson McCusker）敲安，無人出局一、二壘有人時，遭辰己涼介轟出右外野方向3分砲，西武反以4比5落後。

5局上西武靠林安可保送、平澤大河右外野安打攻佔一、二壘，山村崇嘉犧牲觸擊推進，源田壯亮保送形成滿壘，瀧澤夏央游擊滾地球送回追平分，比數來到5比5。

西武牛棚接手後穩住局面，中村祐太後援解決村林一輝、淺村榮斗、伊藤裕季也；羽田慎之介雖一度投出保送與暴投，但化解三壘有人危機；19歲右投篠原響7局下讓樂天3上3下，最終收下生涯首勝。

8局上成為勝負分水嶺，瀧澤夏央面對西垣雅矢擊出左外野安打，西川愛也犧牲觸擊推進，古賀悠斗三振後，渡部聖彌擊出中外野方向三壘安打，西武6比5超前；卡納里奧再補安打、林安可轟兩分砲，西武單局灌進4分，拉開至9比5。

樂天8局下仍有反攻，面對甲斐野央，淺村榮斗先選到保送，伊藤裕季也敲出左外野兩分砲，追到7比9；不過9局下岩城颯空登板守成，無失分關門成功，收下本季第7次救援成功。

台灣重砲林安可今天單場3安海灌4打點，旅日生涯首次猛打賞，8局上敲出本季第2轟，幫助西武最終勝出。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅

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