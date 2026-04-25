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太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

▲馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）

▲馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

首位台灣出生的NASA太空人林琪兒昨（24日）原訂擔任樂天桃猿主場開球嘉賓，雖因雨取消開球儀式，仍在賽前現身球場與球員互動，意外牽起樂天內野手馬傑森與昔日高中室友邱鄭璽爾的緣分。

馬傑森今（25日）賽前受訪透露，當下經林琪兒太太拿出照片確認後，才想起對方正是普門中學學弟，也是自己過去的室友，讓他直呼「很奇妙」。

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林琪兒昨日到場拜訪樂天球團時提到，自己的孩子目前在美國空軍官校，與馬傑森過去的隊友有交集；馬傑森當下因一時沒聽清楚名字，還笑說要「回去研究一下」，後來經照片確認，才發現這段關係竟然連回自己的高中回憶。

馬傑森坦言，看到照片當下確實有些驚訝，「因為我的印象還在他還在打棒球。」至於外貌是否改變很多，他笑說，「樣貌其實還好，也沒有差很多。」

馬傑森昨晚也在社群標註邱鄭璽爾，兩人因此重新聯繫；他透露，雙方有私下傳訊息，「我就說，欸，我有遇到那個太空人林琪兒嘛。」

對方也向他說明，林琪兒的兒子與自己在美國空軍相關環境中有交集，是室友、同袍關係，因此才會透過林琪兒這趟來台行程，意外把這段緣分串起來。

馬傑森表示，自己與邱鄭璽爾畢業後幾乎沒有聯絡，因此對於對方後來的發展並不清楚，「我印象還在他打棒球的時候，結果後面聊的時候，他說其實高二就沒有打棒球了，後來去美國申請空軍相關的東西。」

也因為如此，當林琪兒提到這段關係時，馬傑森一開始完全沒有聯想到身邊有朋友在空軍發展，「我當下不知道有這個朋友是在空軍，因為他講的時候，我想說我好像印象中沒有什麼空軍的。」直到後來才發現昔日室友已走上截然不同的道路，「才發現他現在已經變那麼厲害的一個人。」

從普門中學室友，到分別走向職棒與美國空軍體系，最後又因NASA太空人來台拜訪中職球場而重新搭上線，馬傑森也覺得不可思議。

他說，「就是因為打棒球認識了這個隊友，之後他往不一樣的方面發展，然後他還有想到我，也有叫他來認識我，就是他還記得我，這是一個很奇妙的緣分。」

關鍵字： 樂天桃猿、馬傑森、中華職棒

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