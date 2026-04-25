李灝宇生涯首度先發二壘守備穩獲讚　2打席熄火遭換代打

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎25日（台灣時間）迎戰紅人，李灝宇先發二壘手、排第8棒，這是他首次先發鎮守二壘，搭檔游擊手巴耶茲（Javier Báez）。守備表現穩定，但打擊方面2打席未有建樹，6局遭換代打。

1局就有「守備生意上門」，李灝宇不僅策動雙殺，也穩穩處理滾地球抓下第3個出局數。格林（Riley Greene）1局下轟出陽春砲，助老虎先馳得點。巴耶茲2局下再補上一發全壘打，取得2比0領先，維爾林（Matt Vierling）隨後敲出2打點二壘安打，單局攻下4分，將比數拉開至4比0。

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托克森（Spencer Torkelson）4局上掃出二壘安打，兩出局後瓊斯（Jahmai Jones）適時敲安再添1分。紅人則在5局下由麥克連恩（Matt McLain）轟出兩分砲追回分數。克魯茲（Elly De La Cruz）敲安後發動盜壘，在二壘前遭李灝宇觸殺，主播不僅稱讚捕手，也直呼「接得好！」肯定李灝宇的守備表現。

李灝宇首打席擊出滾地球出局，第2打席擊出內野飛球。6局上老虎以5比2領先，並攻佔一、二壘時輪到他打席，教練團換上代打基斯（Colt Keith），並敲出安打。

李灝宇此戰2打數無安打，在大聯盟累計出賽5場，16打數3安打，包含1支二壘安打，貢獻1打點，另吞6次三振，有1次保送，目前打擊率.188。