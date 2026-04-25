運動雲

>

今永昇太賽前對佐佐木朗希深深一鞠躬！　逗笑對方拍手爆笑畫面曝

▲今永昇太、佐佐木朗希。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與小熊交手上演「日本武士隊對決」，大谷翔平25日（台灣時間）以「第1棒、指定打擊」先發出賽，小熊方面則由近3戰連轟的鈴木誠也擔任第5棒右外野手，兩隊系列賽未打先熱。

根據日媒《Daily》報導，賽前場邊更出現有趣互動畫面，道奇投手佐佐木朗希先主動走向鈴木誠也握手致意，隨後又與今永昇太碰面寒暄，三人不時拍打彼此身體，談笑約5分鐘，氣氛輕鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中一段畫面更引發討論，今永昇太在交談過程中，突然雙手放在身側，對著佐佐木朗希深深一鞠躬，讓現場人員都露出笑容。接著他一句話逗得佐佐木當場拍手爆笑，兩人互動自然，也展現私下好交情。

兩人曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）同隊奪冠，是國家隊戰友。與日前大谷翔平向菅野智之以近90度鞠躬致意不同，這次反而是前輩今永對後輩佐佐木深深行禮，也讓球迷感受到他幽默又謙遜的一面。

本場預告先發方面，道奇推出希恩（Emmet Sheehan），小熊則由泰隆（Jameson Taillon）應戰。大谷過去對戰泰隆10打數3安打、包含2轟，此戰有望再開轟。

系列賽方面，道奇與小熊將進行3連戰，佐佐木預計在26日先發，今永則預計於27日登板，日籍投手接連登板備受期待。

關鍵字： 大谷翔平佐佐木朗希今永昇太MLB對決日本球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

林安可仍在適應期！西武打教：棒頭提早下沉　教頭說先觀察一個月

林安可仍在適應期！西武打教：棒頭提早下沉　教頭說先觀察一個月

李育朋酒駕自毀前程！川岸強大嘆殘念　黃子鵬是自律榜樣

李育朋酒駕自毀前程！川岸強大嘆殘念　黃子鵬是自律榜樣

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

潤娥《Gee》唱不停超欠揍　孝淵怒：想挨揍嗎？

熱門新聞

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朱迦恩兩度追平關鍵！獅止4連敗

2國王找回態度　林書緯：近期最好防守

3葉總談酒駕：會犯這種錯代表不想打球

4國王雙衛出擊　主場撂倒龍頭夢想家

5騎士狂輸22分　米歇爾：天不會塌下來

最新新聞

1岡本和真被誇後馬上開轟！第4轟炸裂

2今井達也第2次牛棚練投

3張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事

4「左打版賈吉」大聯盟沒位置

5今永昇太對佐佐木深深一鞠躬！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

名古屋亞運羽球場「空間感像紅館」　陳世杰分析對中華隊有利

李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

飯店旁10分鐘租私人拳館　拳擊隊「Plan B」周全日方都驚訝

【劫後餘生】中信行員2F垂降逃命　脫困下樓激動互擁頻拭淚

【涉幫男友偷查個資】負責官邸維安女警遭移送北檢

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

【你怎麼吃獨食！】阿拉斯加犬發現哥哥在獨享投餵　直接撞飛牠XD

【詭異自撞】女駕駛衝進阿里山公路加油站！　持電子煙「全身狂抖」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366