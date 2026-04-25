今永昇太賽前對佐佐木朗希深深一鞠躬！　逗笑對方拍手爆笑畫面曝

▲今永昇太、佐佐木朗希。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與小熊交手上演「日本武士隊對決」，大谷翔平25日（台灣時間）以「第1棒、指定打擊」先發出賽，小熊方面則由近3戰連轟的鈴木誠也擔任第5棒右外野手，兩隊系列賽未打先熱。

根據日媒《Daily》報導，賽前場邊更出現有趣互動畫面，道奇投手佐佐木朗希先主動走向鈴木誠也握手致意，隨後又與今永昇太碰面寒暄，三人不時拍打彼此身體，談笑約5分鐘，氣氛輕鬆。

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其中一段畫面更引發討論，今永昇太在交談過程中，突然雙手放在身側，對著佐佐木朗希深深一鞠躬，讓現場人員都露出笑容。接著他一句話逗得佐佐木當場拍手爆笑，兩人互動自然，也展現私下好交情。

兩人曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）同隊奪冠，是國家隊戰友。與日前大谷翔平向菅野智之以近90度鞠躬致意不同，這次反而是前輩今永對後輩佐佐木深深行禮，也讓球迷感受到他幽默又謙遜的一面。

本場預告先發方面，道奇推出希恩（Emmet Sheehan），小熊則由泰隆（Jameson Taillon）應戰。大谷過去對戰泰隆10打數3安打、包含2轟，此戰有望再開轟。

系列賽方面，道奇與小熊將進行3連戰，佐佐木預計在26日先發，今永則預計於27日登板，日籍投手接連登板備受期待。