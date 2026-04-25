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快訊／中華女足確定撤換主帥！　決議提前終止查克摩爾合約

▲中華女足苦戰中國，最終在延長賽以0比2敗北。（圖／足協提供）

▲中華女足確定將撤換總教練查克摩爾。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華足協近期內部「茶壺風暴」不斷，加上中華女足日前公開陳情，要求撤換總教練查克摩爾（Chuck Moore），重組「失能」教練團，引發外界高度關注。在日前首次選訓會議出現選訓委員表決「人數不足」宣告流會的離譜狀態後，25日選訓委員會議再次召開，確認將提前泰籍總教練查克摩爾合約，並請技術總監提出新任總教練供選訓委員會參考，在下次選訓會議作出決議，預料昨日曝光的比利時籍教練德維爾德（Patrick De Wilde）將是熱門繼任人選。

中華女足在今年亞洲盃無緣提前搶下世界盃門票，隨後爆發震撼台灣足壇的「球員連署事件」，共有18名國腳具名要求重組教練團。足協隨即組成調查小組介入，並建議解職教練團。雖然上周召開的線上選訓會議因出席人數不足，一度陷入「流會」尷尬局面，但今日足協再度召開實體會議，終於針對此案拍板定案。

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根據選訓委員會最終決議，將依循調查小組之結論，啟動與總教練查克摩爾及其教練團的提前解約程序。這也意味著查克摩爾的執教生涯正式在台畫下句點，未來女足教練團將待新任主帥上任後，再行重新組建。

至於外界最關心的「接棒人選」，昨日也傳出新進展。據悉足協技術總監已向選訓委員會推薦比利時籍教練德維爾德接掌兵符。此項人事案預計將於下次選訓會議進行最終決議。足協強調，希望能讓中華女足盡快回歸正常運作，備戰後續國際賽事。

關鍵字： 中華女足中華足協查克摩爾總教練足球

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