運動雲

>

張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事　血淚叮嚀珍惜職棒舞台

▲▼ 張政禹走過風波更懂自律，強調場外行為不能踩線。（圖／記者李毓康攝）

▲張政禹走過風波更懂自律，強調場外行為不能踩線。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手李育朋因酒駕遭開除，引發球界關注。曾因場外風波受罰的味全龍內野手張政禹受訪時直言，「這是我們中職很不希望發生的事情」，並以自身經歷提醒後輩，「不要因為一件事情斷送選手生涯。」

家人也被牽連　「那段時間真的很痛苦」

[廣告]請繼續往下閱讀...

< 張政禹2024年因出入爭議德州撲克場所違反球團紀律，遭下放二軍並禁賽。昨面對媒體詢問，首度談到當時心境，「我自己曾經犯過錯，那時候也想過會不會沒球打。」

不只是自己承受輿論壓力，連家人都受到波及。張政禹透露，父、母親在事發後也常被問及相關事件，「那段時間…說實在真的很痛苦。」

10件好事抵不過1件壞事　翻身也難擺脫標籤

透過報導看到新秀發生這樣的事件，張政禹相當感慨，「身為公眾人物，做錯事情一定會被無限放大，你做了一件壞事，做10件好事也不一定抵得掉那一件壞事情。」這對他來說相當深刻，就像德撲事件至今仍會被提起，「那個標籤，其實很難撕掉，這是我現在最深的體會。」

正因如此，張政禹希望年輕選手進職棒後更自愛、珍惜，「職棒環境現在那麼好，不要就這樣斷送你的選手生涯。球場上的失誤可以當作再練，但場外的事情如果犯錯，就會變得很複雜。」

▲ 張政禹直言犯錯代價沉重，「做10件好事也抵不過1件壞事」。 。（圖／味全龍提供）

▲ 張政禹直言犯錯代價沉重 。（圖／味全龍提供）

自身經歷叮嚀學弟　走過低谷更懂珍惜

「酒駕真的沒辦法，就是零容忍，看到新聞的時候，我也想說，怎麼會這樣？難道沒有錢坐車嗎？」張政禹希望年輕球員引以為戒，「進來職棒其實很不容易，還是希望後面的學弟不要再犯錯、不有再做傻事了。」他現在私下也常叮嚀隊上學弟，基本原則不能踩線，包括「喝酒真的不要開車」。

回顧過去，他直言，「現在回頭想，會想自己當初到底在幹嘛」，但也因為曾經跌入深淵，更懂得珍惜，「說真的也是因為球團給我這個機會，我才有後面12強、經典賽這些經歷；沒有被fire掉，才能重新來過，我現在真的、真的很珍惜這個舞台。」

葉總說的話有聽 為兒投入理財

對於年輕球員的自律與觀念養成，味全龍總教練葉君璋昨受訪亦表示，球隊在新秀階段就會加強教育，「除了訓練之外，還包含生活管理、理財與日常作息」，希望幫助球員建立正確的職業觀念。

張政禹經歷風波後，更深刻體認職棒生涯有限，當爸後心態成熟許多，不僅開始為孩子規劃未來，也著手進行財務管理，除了替小孩購買儲蓄險外，也堅持「定期定額、買了不看盤」的長線投資策略，投入0050等ETF，穩健累積家庭被動收入。

▲ 張政禹感謝球團給機會重生，強調現在更珍惜每一步。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 張政禹感謝球團給機會重生，強調現在更珍惜每一步。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職酒駕張政禹李育朋職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

林安可仍在適應期！西武打教：棒頭提早下沉　教頭說先觀察一個月

林安可仍在適應期！西武打教：棒頭提早下沉　教頭說先觀察一個月

李育朋酒駕自毀前程！川岸強大嘆殘念　黃子鵬是自律榜樣

李育朋酒駕自毀前程！川岸強大嘆殘念　黃子鵬是自律榜樣

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

【半夜一看心融化❤】家裡貓咪竟默默陪在嬰兒旁照顧他QQ

熱門新聞

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

國王找回態度！　林書緯盛讚：近期最好的防守表現

葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」

快訊／雙衛林書緯、李愷諺出擊　國王主場拉鋸戰撂倒龍頭夢想家

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朱迦恩兩度追平關鍵！獅止4連敗

2國王找回態度　林書緯：近期最好防守

3葉總談酒駕：會犯這種錯代表不想打球

4國王雙衛出擊　主場撂倒龍頭夢想家

5騎士狂輸22分　米歇爾：天不會塌下來

最新新聞

1岡本和真被誇後馬上開轟！第4轟炸裂

2今井達也第2次牛棚練投

3張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事

4「左打版賈吉」大聯盟沒位置

5今永昇太對佐佐木深深一鞠躬！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

名古屋亞運羽球場「空間感像紅館」　陳世杰分析對中華隊有利

李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

飯店旁10分鐘租私人拳館　拳擊隊「Plan B」周全日方都驚訝

【劫後餘生】中信行員2F垂降逃命　脫困下樓激動互擁頻拭淚

【涉幫男友偷查個資】負責官邸維安女警遭移送北檢

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

【你怎麼吃獨食！】阿拉斯加犬發現哥哥在獨享投餵　直接撞飛牠XD

【詭異自撞】女駕駛衝進阿里山公路加油站！　持電子煙「全身狂抖」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366