張政禹痛悟：10件好事抵不過1件壞事　血淚叮嚀珍惜職棒舞台

▲張政禹走過風波更懂自律，強調場外行為不能踩線。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手李育朋因酒駕遭開除，引發球界關注。曾因場外風波受罰的味全龍內野手張政禹受訪時直言，「這是我們中職很不希望發生的事情」，並以自身經歷提醒後輩，「不要因為一件事情斷送選手生涯。」

家人也被牽連 「那段時間真的很痛苦」

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< 張政禹2024年因出入爭議德州撲克場所違反球團紀律，遭下放二軍並禁賽。昨面對媒體詢問，首度談到當時心境，「我自己曾經犯過錯，那時候也想過會不會沒球打。」

不只是自己承受輿論壓力，連家人都受到波及。張政禹透露，父、母親在事發後也常被問及相關事件，「那段時間…說實在真的很痛苦。」

10件好事抵不過1件壞事 翻身也難擺脫標籤

透過報導看到新秀發生這樣的事件，張政禹相當感慨，「身為公眾人物，做錯事情一定會被無限放大，你做了一件壞事，做10件好事也不一定抵得掉那一件壞事情。」這對他來說相當深刻，就像德撲事件至今仍會被提起，「那個標籤，其實很難撕掉，這是我現在最深的體會。」

正因如此，張政禹希望年輕選手進職棒後更自愛、珍惜，「職棒環境現在那麼好，不要就這樣斷送你的選手生涯。球場上的失誤可以當作再練，但場外的事情如果犯錯，就會變得很複雜。」

▲ 張政禹直言犯錯代價沉重 。（圖／味全龍提供）

自身經歷叮嚀學弟 走過低谷更懂珍惜

「酒駕真的沒辦法，就是零容忍，看到新聞的時候，我也想說，怎麼會這樣？難道沒有錢坐車嗎？」張政禹希望年輕球員引以為戒，「進來職棒其實很不容易，還是希望後面的學弟不要再犯錯、不有再做傻事了。」他現在私下也常叮嚀隊上學弟，基本原則不能踩線，包括「喝酒真的不要開車」。

回顧過去，他直言，「現在回頭想，會想自己當初到底在幹嘛」，但也因為曾經跌入深淵，更懂得珍惜，「說真的也是因為球團給我這個機會，我才有後面12強、經典賽這些經歷；沒有被fire掉，才能重新來過，我現在真的、真的很珍惜這個舞台。」

葉總說的話有聽 為兒投入理財

對於年輕球員的自律與觀念養成，味全龍總教練葉君璋昨受訪亦表示，球隊在新秀階段就會加強教育，「除了訓練之外，還包含生活管理、理財與日常作息」，希望幫助球員建立正確的職業觀念。

張政禹經歷風波後，更深刻體認職棒生涯有限，當爸後心態成熟許多，不僅開始為孩子規劃未來，也著手進行財務管理，除了替小孩購買儲蓄險外，也堅持「定期定額、買了不看盤」的長線投資策略，投入0050等ETF，穩健累積家庭被動收入。

▲ 張政禹感謝球團給機會重生，強調現在更珍惜每一步。（圖／記者林敬旻攝）