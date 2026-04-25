「左打版賈吉」大聯盟沒位置？洋基卡住瓊斯　官網點出3條路

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基農場大物瓊斯（Spencer Jones）被譽為「左打版賈吉」，大聯盟官網撰文分析洋基將如何安排他的發展，點出目前可能的三大方向，包括升上大聯盟試水溫、續留3A磨練，或成為交易籌碼補強戰力。

總經理凱許曼（Brian Cashman）表示：「目前我們這裡沒有他的位置。」總教練布恩（Aaron Boone）則說：「他還有需要進步的地方，但他確實一直在調整與進步。」

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瓊斯在2025年於小聯盟繳出亮眼成績，橫跨2A與3A合計轟出35發全壘打、另有29次盜壘，OPS達.932，展現驚人長打與運動能力。本季持續在3A出賽，22場繳出打擊率.231、5轟、24打點，整體表現穩定，但火力尚未完全爆發。

不過他最大的課題仍是三振問題，過去兩季分別累積200次與179次三振，本季也持續偏高。即便在小聯盟層級，面對投手壓制力相對較低的環境，仍有明顯揮空問題，成為升上大聯盟的最大變數。

對於是否該升上大聯盟，外界出現不同聲音。一派認為應儘早給機會，讓他的長打能力在大聯盟接受考驗，並透過輪替、代打等角色逐步適應；另一派則認為應持續在3A磨練，特別是提升選球與擊球穩定性。數據顯示，他本季揮空率達23.8%，追打壞球比例也偏高，仍有調整空間。

現實面則是洋基外野與指定打擊位置競爭激烈，賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與史坦頓（Giancarlo Stanton）占據主要出賽空間，使瓊斯短期內難以獲得穩定打席。即便有機會輪替中外野，守備端仍存在疑慮。

此外，瓊斯也被視為潛在交易籌碼。洋基目前戰績不俗，但三壘與牛棚仍有補強需求，若在季中交易市場出手，瓊斯的潛力可能成為重要籌碼。不過球團對其未來仍抱持期待，是否出手仍需審慎評估。

整體而言，瓊斯具備頂級天賦與長打潛力，但在揮棒穩定性與上壘能力仍待提升。在競爭激烈的陣容環境下，他的升上大聯盟時機，將取決於調整成果與球隊戰力布局。