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國小軟聯／棒羽雙棲王胤帆準完投壓制　科園完封龜山挺進16強

▲棒羽雙棲王胤帆準完投。（圖／學生棒聯提供）

▲棒羽雙棲王胤帆準完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新竹市科園國小25日在國小軟式聯賽32強賽展現投手戰力，靠著「棒羽雙棲」好手王胤帆主投5.2局無失分的優質表現，以2比0完封桃園市龜山國小，順利晉級16強。

面對以五年級生為主力的龜山國小，科園在2局下率先突破，詹前又敲安後，搭配保送與連續兩次戰術成功，先馳得點打破僵局。5局下龜山出現守備失誤，科園再添保險分，雖然全場僅攻下2分，但已足夠奠定勝基。

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此役關鍵在投手丘，王胤帆一路壓制對手至6局2出局，僅因保送退場，由徐誠睿接替關門成功，兩人聯手完成完封。王胤帆全場用78球投5.2局，被敲4安打，送出4次三振、1次保送，拿下勝投；打擊方面擔任第二棒，也繳出2安打表現，投打俱佳。

總教練張廷亦表示，球隊4月11日曾與龜山交手友誼賽，當時遭對手重擊，回去後要求球員寫學習單檢討改進。本場賽前評估雙方實力約為「3比7」，但在單敗淘汰賽沒有退路的情況下，決定押上最穩定的王牌投手王胤帆，「他是我帶過十屆球員中最穩定的投手，控球很好，重要比賽都交給他，今天只出現1次保送，表現相當出色。」

六年級的王胤帆從小三開始接觸棒球，同時也是羽球選手，擁有良好的體能與協調性。張廷亦透露，王胤帆的父親也曾打棒球，對他要求嚴格，平時會錄下比賽畫面，回家一起檢討改進；家人更是他的最大後盾，十多位親友經常到場加油，即使出國也會關注他的比賽。

科園本屆預賽首戰不敵雲林縣文昌國小，張廷亦坦言原本未預期能闖進16強，但也藉此鼓勵球員「做任何事都要全力以赴」。本次球隊僅帶12人參賽，其中六年級生5人，整體戰力不如兩年前晉級8強時整齊。寒假期間球隊曾南下移地訓練，與文昌國小、世賢國小、博愛國小、歸南國小進行交流賽，累積實戰經驗。接下來將對上新生國小爭取8強席次，張廷亦形容此戰如同「小刀對決火箭砲」，全隊將全力以赴。

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