12強開創「台式野球」融合日美優點 　本土陣容激勵青棒球員

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強台灣奪冠效應，為基層棒球帶來正面影響，台東體中總教練陳峰岳觀察到台灣攻擊型態已不如從前，發展出「台式野球」，小球戰術與長打並行發揮，中華隊創下9人10轟的歷代紀錄，展現攻擊多元化。

「12強賽是一劑強心針，」陳峰岳表示，每次高層級賽事都會遇到韓、日、美等強隊，但這次中華隊展現前所未有的自信，面對美、日強投也不再怯場。

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陳峰岳認為，「大家過往常常討論到底要美式或日式，這次12強感覺慢慢有屬於台式的風格顯現。」談到「台式野球」的特色，陳峰岳解釋：「台灣選手不像以往只靠短打慢慢推進的日式打法。雖然亞洲選手體型較小，但在這次12強賽面對高層級投手，還是能打出長打。」

他認為台灣已發展出獨特風格，「該短打時短打，該長打時長打，融合日式和美式的優點。」不過他也提到，「其實美國也有短打，畢竟高層級的比賽為了搶勝，會有更多元的戰術。」

中華隊教練團都有國際賽經驗，接觸不同的球風，能給現役選手不同觀念，「感覺大家視野更開闊。」至於對基層球員來說，這次中華隊幾乎是全中職本土選手，只有兩位旅外，陳峰岳指出，這對青棒選手是很好的激勵，「對打球的未來更有嚮往，也更有目標。」