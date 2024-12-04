紅襪補強牛棚！36歲「古巴飛彈」查普曼3.4億一年合約加盟

▲查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪隊與查普曼（Aroldis Chapman）達成一年1075萬美元（約新台幣3.4億元）合約。據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）的消息來源透露，這份合約尚待體檢確認。

這位七屆明星賽投手生涯累積335次救援成功，近三個賽季主要擔任佈局投手，去年在海盜隊拿下14次救援成功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然紅襪隊仍在全力爭取今年冬季最大咖自由球員索托，但牛棚重組也是球隊近期重要課題。由於過去兩季的終結者簡森（Kenley Jansen）可能離隊，馬丁（Chris Martin）也可能另謀新東家，紅襪急需增添有經驗的中繼投手。

查普曼將為紅襪提供去年缺乏的左投牛棚戰力。他的快速球仍保持極高球速，2024年最快飆出105英里，平均球速接近99英里，三振率37.1%排名大聯盟前1%。他去年超越名人堂候選人華格納，成為左投牛棚投手生涯三振王。

36歲的他今年在海盜隊出賽68場，拿下5勝5敗、防禦率3.79，三年內效力第四支球隊，累計61.2局投球中送出98次三振，對手打擊率僅.165，同樣排名大聯盟前1%。

儘管三位數的快速球仍是查普曼的招牌，但他的武器庫相當豐富。他的伸卡球和滑球在2024年分別有32%和31%的揮空率。不過他的控球時有不穩，去年保送率14.4%是聯盟最差之一，這也是他整個職業生涯的問題。

查普曼生涯救援成功率87.5%，在現役至少150次救援成功的投手中排名第三，僅次於簡森和金布瑞（均為88.2%）。