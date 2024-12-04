運動雲

>

「平成怪物」松坂大輔談國際賽經驗！靠多樣化配球在美日稱霸

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「體驗不同風格的棒球，讓我在職業生涯中受益良多。」前日職美職巨星松坂大輔，在12強賽期間接受WBSC採訪時分享了他的國際賽經驗。作為朝日電視台球評的他，日前也在賽前與日本隊總教練井端弘和交換意見。

綽號「平成怪物」的松坂，在1999至2001年間領先日本兩個聯盟的勝投數，2003和2004年獲得防禦率王。2007年轉戰美國職棒波士頓紅襪隊，以「Dice-K」之名協助球隊奪得世界大賽冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我在國中時首次代表日本出賽，那次經驗讓我明白要更加努力訓練。」松坂表示，這讓他後來得以參加奧運，並在日美兩地打職棒。「參加國際賽事幫助我適應不同風格的棒球。」

論及日本投手過早展示球路的說法，松坂坦言，「這取決於個人態度。我無法在速度上與其他投手相比，特別是美職投手，所以必須依靠球路組合和技巧。我必須展示所有實力才能獲勝。」

2006年首屆經典賽，松坂帶領日本隊奪冠並獲選MVP。對此他謙虛地說：「與日本隊在美國贏得冠軍，比獲得MVP更有意義。那是團隊的勝利。」

現任球評的松坂也談到這次12強賽：「作為球評，我有時會為犯錯的球員辯護，因為我曾經歷過那些處境。雖然我是日本隊的忠實球迷，但必須保持中立。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 松坂大輔國際賽棒球球評經驗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

因卡森斯重傷而夭折的超級強權　哈樂戴：面對他和戴維斯怎麼打

因卡森斯重傷而夭折的超級強權　哈樂戴：面對他和戴維斯怎麼打

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：他是氣氛大師！開轟讓我緊張了

陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：他是氣氛大師！開轟讓我緊張了

台灣最強3捕手合作奪冠　高志綱點出最大貢獻：穩定團隊朝向勝利

台灣最強3捕手合作奪冠　高志綱點出最大貢獻：穩定團隊朝向勝利

陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像　珍惜身邊的人

陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像　珍惜身邊的人

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

熱門新聞

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

因卡森斯重傷而夭折的超級強權　哈樂戴：面對他和戴維斯怎麼打

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

212強效應！韓職提亞洲制度願景

3陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

4林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

5源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

最新新聞

1「平成怪物」松坂大輔談國際賽經驗！

2復出1場又傷　蔣淯安親曝傷勢狀況

3斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰場均31.1分

4因卡森斯重傷而夭折的超級強權

5湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366