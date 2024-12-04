「平成怪物」松坂大輔談國際賽經驗！靠多樣化配球在美日稱霸

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「體驗不同風格的棒球，讓我在職業生涯中受益良多。」前日職美職巨星松坂大輔，在12強賽期間接受WBSC採訪時分享了他的國際賽經驗。作為朝日電視台球評的他，日前也在賽前與日本隊總教練井端弘和交換意見。

綽號「平成怪物」的松坂，在1999至2001年間領先日本兩個聯盟的勝投數，2003和2004年獲得防禦率王。2007年轉戰美國職棒波士頓紅襪隊，以「Dice-K」之名協助球隊奪得世界大賽冠軍。

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「我在國中時首次代表日本出賽，那次經驗讓我明白要更加努力訓練。」松坂表示，這讓他後來得以參加奧運，並在日美兩地打職棒。「參加國際賽事幫助我適應不同風格的棒球。」

論及日本投手過早展示球路的說法，松坂坦言，「這取決於個人態度。我無法在速度上與其他投手相比，特別是美職投手，所以必須依靠球路組合和技巧。我必須展示所有實力才能獲勝。」

2006年首屆經典賽，松坂帶領日本隊奪冠並獲選MVP。對此他謙虛地說：「與日本隊在美國贏得冠軍，比獲得MVP更有意義。那是團隊的勝利。」

現任球評的松坂也談到這次12強賽：「作為球評，我有時會為犯錯的球員辯護，因為我曾經歷過那些處境。雖然我是日本隊的忠實球迷，但必須保持中立。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）