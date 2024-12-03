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專訪／賽後看影片才知道自己怎麼投 　張奕：我眼裡只有我跟對手

張奕在12強賽繳出防禦率零的完美成績，冠軍戰用球38球，其中31球是好球，球幾乎是怎麼丟都進好球帶。

▲張奕在12強賽繳出防禦率零的完美成績，冠軍戰用球38球，其中31球是好球，球幾乎是怎麼丟都進好球帶。

圖文／鏡週刊

台日冠軍戰6局下半結束，張奕回到休息區，投手教練林岳平提醒張他已用28球，即將超過隸屬球團富邦悍將設定一場不可投超過30球的限制。「餅哥（指林岳平）叫我休息了，我跟教練說，拜託可以讓我再丟一局嗎？」張奕回憶。當林岳平徵詢球團同意時，張奕逕自走向牛棚，繼續投球，「我不想停下來。那時候，我好像已經進到一個狀態，眼裡只有我跟對手，我就是一定要贏，不給對方任何機會。」

奪冠後一週，張奕接受我們專訪，回想冠軍戰的那個晚上，他仍覺得如夢似幻。賽後慶功宴上，隊友郭俊麟開心直播，畫面裡，張奕正認真回顧自己當晚的投球影片，「因為我真的想不起來我是怎麼丟的。」他笑著說。整場比賽他用球38顆，只有7顆壞球，「可能就是感覺到了吧，怎麼丟都進好球帶，」總計張奕參與兩屆12強賽事，成績5勝0敗，上場21.2局全無失分，防禦率是完美的0。

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30歲的張奕出身花蓮萬榮，國中畢業後循表哥陽岱鋼軌跡赴日發展，2016年加入日職歐力士猛牛隊。他原是野手出身，因臂力強健，教練原建議他轉投手，但他回憶當時考量外野手有打、有攻、有守，上場機會較多，想繼續留在野手位置，但打擊率卻未見起色，只能領一年260萬日幣的育成選手薪水。2018年他結婚生子，和家人搬出宿舍，每月生活費得控制在3萬日元內，連水都捨不得買，只能每天拿著水壺到球場裝水載回家，「我想到剛出生的兒子，要怎麼把他顧好，心情就改變比較多，想負起這個責任，覺得我就是要拿到支配下（指正式選手資格）。」

投手講究身體協調性、控球和熟悉各種球路，訓練與野手不同，過往從野手轉投手的球員並不多。為了加緊追上進度，張奕經常請教其他投手「賢拜」（日語，指前輩），記錄他們的投球動作，「我會觀察為什麼這些投手丟那麼好，也會一直揣摩、研究自己，好的不好的都會去嘗試。」去年他加入中職雄鷹台鋼當自主培訓球員，一開始成績並不理想，中繼1.1局被敲10支安打， 他也說明自己正在嘗試調整：「那時因為在二軍，比較能試一些沒有試過的東西，一定會有失敗，但這就是一個過程，我要試了、才知道這對自己有沒有幫助 ，如果沒有的話，再改進就好。」

2018年他以投手身分成為支配下球員，隔年升上一軍，首戰面對北海道日本火腿鬥士隊，先發6局僅失1分，不僅拿下首勝，也成為日本職棒史上第一位野手出身、轉任投手後首戰即勝投的球員。他回憶比賽當時他因太緊張，全身起麻疹，臉腫到連防護員都認不得，最後腫著一張嘴上場，「但那時候真的不想失去這個機會，只想著我一定要好好把握。」2019年他代表台灣隊參加12強賽事，複賽先發抗韓一戰成名，不僅助台灣隊奪下二勝，還拿下防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手3大獎項，成為12強賽史上第一個寫下這項紀錄的選手。


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