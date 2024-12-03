台灣最強3捕手合作奪冠　高志綱點出最大貢獻：穩定團隊朝向勝利

▲12強中華隊捕手林家正、吉力吉撈、高志綱、戴培峰。（圖／截自高志綱-綱綱好的世界粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

12強賽中華隊奪冠，陣中3位捕手林家正、戴培峰、吉力吉撈・鞏冠各司其職，中華隊首席兼捕手教練高志綱分析選手的角色定位，特別點出三位球員在奪冠過程中的重要貢獻。

「These kids are awesome !!在這次的賽會裡，三位選手各自擁有不同的角色定位，而他們都能在各自的定位上彼此合作，發揮出對團隊最大的貢獻。」高志綱發文表示，這些球員不只穩定了團隊，更將個人能力發揮得淋漓盡致，幫助球隊在勝利的道路上持續前進。

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過去受訪時，高志綱曾談到首度擔任國家隊主戰捕手的林家正，除了要搭配響尾蛇隊友林昱珉外，還要與多位中職投手合作。雖然一開始確實擔心熟悉度問題，但從集訓、熱身賽到正式比賽，林家正都展現出成熟的溝通能力。「他有自己獨特的一套方式，因為經常換球隊面對不同投手，必須快速與投手建立默契，這個能力是他這次表現很好的部分。」高志綱讚揚道。

在執行情蒐會議整合的資訊時，最重要的是臨場應變，尤其比完賽回飯店就會馬上做對下一場的會議，有時候開會開到非常晚，有時候到1點多2。高志綱說，「在會議中討論的策略，林家正他都能在比賽中徹底執行，這點非常不容易。比賽中完全就是照著策略走，所以我一直要強調的是，還是要感謝情蒐團隊提供很多資訊讓我們判斷，因為這些資訊明確，能針對對手的習性跟想法更大膽、更篤定地做出決定。」