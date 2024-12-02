狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金　13歲少女手速刷新世界紀錄

▲年僅13歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹（中），拿下All around個人三加總不分男女冠軍盃。（圖／翻攝自Facebook／競技疊杯運動）

文／中央社

在馬來西亞舉行的「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」經過4天激戰，台灣代表隊狂掃48金49銀39銅，並有4項刷新世界紀錄；其中13歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹就貢獻10金。

2024競技疊杯亞洲盃錦標賽共有來自馬來西亞、台灣、韓國、新加坡、中國、蒙古、日本、泰國、香港、菲律賓、澳大利亞，共11國家（城市）、487位選手參賽。

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全場最大獎項「All around個人三加總不分男女冠軍盃」，由來自台灣桃園市慈文國中，年僅13歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹成為全場最快選手。

她不僅是13-14歲女子組3冠后及個人三項加總冠軍，個人3-3-3及3-6-3項目還是S.O.C全場不分齡女子組第1名；其中在S.O.C女子組個人3-6-3以1.888秒成功刷新自己保持的原世界紀錄1.952秒。

另外，大會再頒發「Top 5 Female」個人3項加總，加上與隊友組TAIWAN WOLF隊也奪下2個項目冠軍，莎瑪巴紹1個人就貢獻10金成大贏家。

至於特別組選手陳懷恩和隊友林宇恩、汪佑叡、蔣采芹組成「TAIWAN SUPERMAN隊」，在雙敗淘汰賽徒手接力3-6-3奪金，計時接力3-6-3則以19.755秒刷新SS14歲以下組世界紀錄（原紀錄20.520秒）。