歐力士監督罕見來台記者會 點評陳睦衡像日本火球男

▲歐力士猛牛陳睦衡。（圖／歐力士猛牛提供）

文／中央社

18歲投手陳睦衡加盟日職歐力士猛牛隊，今天在台灣舉行記者會，總教練岸田護給陳睦衡高評價，期待他以山下舜平大為目標、甚至超越，陳睦衡也透露與山下舜平大的互動。

陳睦衡業餘時期是投打二刀好手，今年亞洲青棒錦標賽以投手身分出賽，奪下賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎，是台灣奪冠功臣之一，在國際舞台證明身手、投出身價。

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陳睦衡畢業後確定加盟日職歐力士猛牛隊，先前已在日本舉辦過記者會，今天再度在台灣舉辦加盟記者會，披上017號球衣，簽約金至少7500萬日圓（約新台幣1630萬元），歐力士隊總經理福良淳一、總教練岸田護今天都有出席。

岸田護受訪時先是感謝陳睦衡願意加盟歐力士球團，也提到陳睦衡還很年輕，最重要是不要受傷，隊上也有很多值得學習的前輩，歐力士隊的設施很好，希望可以好好培養陳睦衡。

被問起陳睦衡有沒有與哪名日職投手相似，岸田護點名歐力士隊火球男山下舜平大，認為兩人的直球都很有力量，期待陳睦衡以山下舜平大為目標、甚至超越山下舜平大。

至於陳睦衡的定位，岸田護表示，先讓陳睦衡熟悉日職環境後，球團才會再思考要將他定位先發還是後援投手。

陳睦衡提到，先前在日本有加入球隊訓練約2週，剛開始山下舜平大住在他隔壁，直言山下舜平大身材好、體格壯，也看過出賽影片，「說跟他很像不敢當，但希望繼續努力，可以朝他看齊」。陳睦衡也透露兩人互動，山下舜平大有幫他簽名，還有送他釘鞋。