運動雲

>

前湖人榜眼投靠詹皇經紀人　鵜鶘嘗試交易他「卡關」兩原因曝

▲▼鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2016年榜眼英格雷(Brandon Ingram)今(1)日傳出轉投詹姆斯(LeBron James)經紀人保羅(Rich Paul)麾下，現年27歲的他將在明年夏天恢復自由身，他顯然已不在鵜鶘的未來藍圖中，紐奧良開季前曾設法交易他，《NBC體育》點出交易「卡關」有兩個主要原因。

生涯前3季都披湖人戰袍的英格雷，2019年夏天成為洛城換取明星長人戴維斯(Anthony Davis)的籌碼之一，本季是他待在鵜鶘的第6季，他身上的5年合約進入最後一年，他上季就多次陷入交易傳聞，這個休賽季也沒參加球隊的「迷你訓練營」，雙方似乎都有意「分手」，未能達成續約，但也沒談妥交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ESPN》今日披露，將在明年夏天恢復自由身的英格雷，已經轉投詹姆斯(LeBron James)經紀人保羅(Rich Paul)麾下，成為保羅開設的經紀公司《Klutch Sports》旗下的球星。

▲▼鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

英格雷本季薪資為3600萬美元，若是鵜鶘沒能交易他，他將是明年自由市場上的頂級球星之一，他本季遭逢右小腿傷勢前，出賽16場，場均能砍22.9分、5.8籃板和5.4助攻。

《NBC體育》指出，鵜鶘今夏「積極」嘗試交易英格雷，交易「卡關」有兩個主要原因，首先他本季3600萬美元的薪資就是極大的阻礙，且他還處於合約最後1年，更難找到願意接受這筆交易的球隊；其次，他本人希望找到一支願意給他頂薪或接近頂薪合約的新東家，這也增加了交易的難度。

鵜鶘開季就受到嚴重的傷病問題摧殘，重要輪替球員幾乎傷光，目前以4勝17敗淪為西區爐主，據《ESPN》的消息，他們仍持續尋求交易英格雷，以減少團隊薪資負擔和豪華稅。不過紐奧良若沒有要就此放棄賽季，英格雷仍是他們陣中非常重要的得分手，現在球團面臨了艱難抉擇。

關鍵字： NBA鵜鶘英格雷Brandon Ingram湖人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

林昱珉「1原因」恐不能打經典賽！最大關鍵曝光

林昱珉「1原因」恐不能打經典賽！最大關鍵曝光

12強英雄將休兵？蔡其昌點名旅外好手　有意參加經典賽資格賽

12強英雄將休兵？蔡其昌點名旅外好手　有意參加經典賽資格賽

宋家豪確定續約樂天　日職生涯準備邁入第10年

宋家豪確定續約樂天　日職生涯準備邁入第10年

冬盟台灣山林選手異動　宋嘉翔、林華偉退出

冬盟台灣山林選手異動　宋嘉翔、林華偉退出

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

2江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

3台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

4「水貨狀元」怒嗆詹皇、布朗尼

5留富邦不上不下　蘇煒智：換條路

最新新聞

1準備交易？前湖人榜眼投靠詹皇經紀人

2葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

3「麟洋配」合體　王齊麟：還在適應沒他

4陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

5狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#辰己涼介 老婆大跳《台灣尚勇》　網友朝聖直呼被圈粉：歡迎來台交流

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366