前湖人榜眼投靠詹皇經紀人　鵜鶘嘗試交易他「卡關」兩原因曝

▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2016年榜眼英格雷(Brandon Ingram)今(1)日傳出轉投詹姆斯(LeBron James)經紀人保羅(Rich Paul)麾下，現年27歲的他將在明年夏天恢復自由身，他顯然已不在鵜鶘的未來藍圖中，紐奧良開季前曾設法交易他，《NBC體育》點出交易「卡關」有兩個主要原因。

生涯前3季都披湖人戰袍的英格雷，2019年夏天成為洛城換取明星長人戴維斯(Anthony Davis)的籌碼之一，本季是他待在鵜鶘的第6季，他身上的5年合約進入最後一年，他上季就多次陷入交易傳聞，這個休賽季也沒參加球隊的「迷你訓練營」，雙方似乎都有意「分手」，未能達成續約，但也沒談妥交易。

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《ESPN》今日披露，將在明年夏天恢復自由身的英格雷，已經轉投詹姆斯(LeBron James)經紀人保羅(Rich Paul)麾下，成為保羅開設的經紀公司《Klutch Sports》旗下的球星。

英格雷本季薪資為3600萬美元，若是鵜鶘沒能交易他，他將是明年自由市場上的頂級球星之一，他本季遭逢右小腿傷勢前，出賽16場，場均能砍22.9分、5.8籃板和5.4助攻。

《NBC體育》指出，鵜鶘今夏「積極」嘗試交易英格雷，交易「卡關」有兩個主要原因，首先他本季3600萬美元的薪資就是極大的阻礙，且他還處於合約最後1年，更難找到願意接受這筆交易的球隊；其次，他本人希望找到一支願意給他頂薪或接近頂薪合約的新東家，這也增加了交易的難度。

鵜鶘開季就受到嚴重的傷病問題摧殘，重要輪替球員幾乎傷光，目前以4勝17敗淪為西區爐主，據《ESPN》的消息，他們仍持續尋求交易英格雷，以減少團隊薪資負擔和豪華稅。不過紐奧良若沒有要就此放棄賽季，英格雷仍是他們陣中非常重要的得分手，現在球團面臨了艱難抉擇。