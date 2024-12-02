重返巔峰？35歲哈登轟39分準大三元　生涯三分破3000顆史上第2

James Harden COOKED on his HISTORIC night...



39 PTS | 11 AST | 9 REB | 6 3PM | W@JHarden13 joined Steph Curry as the only players in NBA history with 3k 3PM! ???? pic.twitter.com/iYEqX9GY3y — NBA (@NBA) December 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

在快艇頭牌雷納德(Kawhi Leonard)持續因膝傷缺陣之下，昔日MVP哈登(James Harden)再次扮演進攻「單箭頭」，今(2)日迎戰金塊一役，他飆進6顆三分球，生涯三分命中數突破3000大關，成為史上第2人，單場轟下39分、11助攻和9籃板的準大三元數據，率隊以126比122氣走對手。

快艇本季面臨4星解體，一哥雷納德自從上季末遭逢膝傷後，至今都還在養傷的窘境，僅剩的「單核心」哈登已是年過35歲的老將，儘管他曾3度拿下得分王，近年他的角色發生轉變，退居「輔助」，不過現在球隊需要他扛起得分重任，他也很快做出調整，今日更再現巔峰身手。

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▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社，下同）

面對3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，哈登猛轟全場最高的39分、11助攻和9籃板，投籃命中率38.5%、三分命中率40%(15投6中)、罰球命中率更是完美的100%，加上鮑威爾(Norman Powell)也砍下28分，包辦5顆三分球，聯手率隊以126比122力退金塊，快艇戰績提升到13勝9敗，暫居西區第7。

值得一提的是，哈登此役還迎來一項里程碑，賽前三分命中數2998顆的他，今日正式突破3000大關，成為史上第2位生涯能飆破3000顆三分的球員，另一位是NBA的歷史三分球王柯瑞(Stephen Curry)，「咖哩大神」目前累計3810顆。

談到這個歷史性成就，哈登謙虛地說，「這是另一個你永遠不會視為理所當然的成就。我投入了大量的工作，無數的日子和夜晚，我付出了努力，很多人看到了結果的發生。」

哈登也談到本季角色的轉變，「對於一個在這個聯盟待了16年的老將來說，我的角色發生了變化，這個角色我已經4、5年沒有經歷過了。花了一些時間才適應，比賽一場一場地進行，我也在逐漸變得更好。」