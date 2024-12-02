林昱珉「1原因」恐不能打經典賽！最大關鍵曝光

▲林昱珉日前坦言，為了今年12強賽，已拖延2個月的訓練時間，身體非常疲累。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

台灣今年在世界12強棒球賽，以黑馬之姿完封日本奪冠，21歲王牌左投林昱珉，一戰成名，可圈可點的表現引發關注，而明年2月台灣緊接著要打2026年經典賽資格賽，但林昱珉恐因1原因無法參賽。

2026年經典賽資格賽將於明年開打，雖台灣隊還未公布球員名單，但「台灣隊長」陳傑憲、林家正、林昱珉、陳晨威、吉力吉撈·鞏冠等，全都是熱門人選。

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而備受關注的林昱珉，因隸屬美職響尾蛇小聯盟體系，恐因春訓無法參加經典賽資格賽。林昱珉日前就坦言，為了今年12強賽，已拖延2個月的訓練時間，身體非常疲累，而且明年2月資格賽剛好卡到春訓，是否會參加得再與球團、經紀公司討論。

現年21歲的林昱珉，今年在12強賽事的出色表現，一戰成名，也引起美媒關注。對此，美國媒體《運動畫刊》就點名，預估林昱珉開季應該還是會先從3A出發，但也不排除他直接上大聯盟的可能性。



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