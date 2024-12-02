快訊／TPBL雲豹啟動交易！　將3屆PLG冠軍林孟學送到中信特攻

▲雲豹將林孟學交易到中信特攻。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

上季奪得隊史首冠的台啤永豐雲豹，除了有意爭取昔日NBA最年輕MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)入隊，今(2)日又有新動作，與新北中信特攻達成交易協議，以「現金交易」的方式將今年9月才入隊的32歲前鋒林孟學送往特攻，林孟學過去效力富邦勇士期間，曾3度幫助球隊贏得PLG冠軍。

雲豹與特攻今日宣布達成交易協議，雲豹以現金交易的方式將林孟學送到特攻，特攻球團買斷林孟學的合約，這位資深前鋒明(3)日就會正式投入新東家的訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年32歲的林孟學，身高195公分、體重88公斤，背號37號，過去效力富邦勇士期間，曾3度幫助球隊奪得PLG總冠軍，職業生涯初期定位以防守藍領為主，近幾年逐步開發出多樣化的進攻技巧，以及優異的無球跑位能力。

林孟學告別9月才加入的雲豹，改披特攻戰袍，他興奮表示，「很高興能夠加入新北中信特攻大家庭，我會用最快的速度與最努力的付出去熟悉球隊的體系、了解球隊的打法，拿出最好的表現幫助球隊！」

特攻總教練李逸驊給林孟學高評價，「孟學在禁區的部分，做苦工、防守、推擠都有實質表現，在這個考量之下，希望孟學能夠鞏固四號位的防守，提升球隊能力。也希望孟學進到特攻之後，可以學習更多的技能，尤其孟學目前比較偏向於防守，進攻部分也希望他能夠更進步，相信會對球隊有更大的幫助！」