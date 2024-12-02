台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

▲台灣隊在冠軍賽前一戰對日本時，將原訂先發投手林昱珉換下。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

世界棒球12強賽中，台灣隊在冠軍戰前臨時更換先發投手，引來日媒批評，並遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約新台幣6.5萬元）。不過，日本傳奇球星上原浩治對此表示理解，認為台灣換投的做法合情合理，並直言「我不太明白罰款制度的意義。」

台灣隊因美國隊擊敗委內瑞拉，確定晉級冠軍戰，導致前一天對陣日本的比賽成為「消化試合」。因此，台灣隊決定保留原訂先發的林昱珉到冠軍戰，改由左投陳柏清登板先發。此舉雖然引來外界爭議，但目的是為了在關鍵比賽中發揮最佳戰力；然而，WBSC賽後對此裁定罰款2000美元，並引發日媒對換投議題的密切關注。

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上原浩治在1日播出的日本節目中，向台灣隊表達敬意，肯定其對比賽的熱情與策略性調整。他指出，台灣選擇繳納罰款更換先發投手，是為了提升冠軍戰的競爭力，這樣的做法是合理的，「如果知道不必全力應戰也能晉級，當然會選擇改變陣容。」他直言。

對於WBSC的罰款決定，上原浩治表示難以理解，「我不太明白罰金制度的意義。台灣在尚未確定晉級的情況下派出王牌求勝，晉級後再將王牌保留到決賽，是合情合理的策略。我不明白為何不允許更換先發投手，這個規定令人困惑。」

上原浩治也提及日本隊本屆12強未能達成二連霸，並為監督井端弘和緩頰。他指出，由於賽季後期的緣故，許多優秀選手因各種原因婉拒參賽，導致無法組成最理想的陣容。他強調，日本隊的努力仍值得肯定。