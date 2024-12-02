運動雲

>

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

▲台灣隊在冠軍賽前一戰對日本時，將原訂先發投手林昱珉換下。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊在冠軍賽前一戰對日本時，將原訂先發投手林昱珉換下。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

世界棒球12強賽中，台灣隊在冠軍戰前臨時更換先發投手，引來日媒批評，並遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約新台幣6.5萬元）。不過，日本傳奇球星上原浩治對此表示理解，認為台灣換投的做法合情合理，並直言「我不太明白罰款制度的意義。」

台灣隊因美國隊擊敗委內瑞拉，確定晉級冠軍戰，導致前一天對陣日本的比賽成為「消化試合」。因此，台灣隊決定保留原訂先發的林昱珉到冠軍戰，改由左投陳柏清登板先發。此舉雖然引來外界爭議，但目的是為了在關鍵比賽中發揮最佳戰力；然而，WBSC賽後對此裁定罰款2000美元，並引發日媒對換投議題的密切關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上原浩治在1日播出的日本節目中，向台灣隊表達敬意，肯定其對比賽的熱情與策略性調整。他指出，台灣選擇繳納罰款更換先發投手，是為了提升冠軍戰的競爭力，這樣的做法是合理的，「如果知道不必全力應戰也能晉級，當然會選擇改變陣容。」他直言。

對於WBSC的罰款決定，上原浩治表示難以理解，「我不太明白罰金制度的意義。台灣在尚未確定晉級的情況下派出王牌求勝，晉級後再將王牌保留到決賽，是合情合理的策略。我不明白為何不允許更換先發投手，這個規定令人困惑。」

上原浩治也提及日本隊本屆12強未能達成二連霸，並為監督井端弘和緩頰。他指出，由於賽季後期的緣故，許多優秀選手因各種原因婉拒參賽，導致無法組成最理想的陣容。他強調，日本隊的努力仍值得肯定。

關鍵字： 台灣隊中華隊日本世界12強棒球賽上原浩治

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

想跟上古林睿煬腳步　激勵徐若熙旅外：明年目標更明確

想跟上古林睿煬腳步　激勵徐若熙旅外：明年目標更明確

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒　獲封「龍之美人」球迷讚好可愛

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒　獲封「龍之美人」球迷讚好可愛

厄文有望首座MVP？單核領軍連繳神表現　唐西奇休5場獨行俠拿4勝

厄文有望首座MVP？單核領軍連繳神表現　唐西奇休5場獨行俠拿4勝

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

熱門新聞

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

讀者回應

﻿

熱門新聞

1真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

2江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

3陳傑憲談旅外鬆口了：會想去闖闖看

4「水貨狀元」怒嗆詹皇、布朗尼

5台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

最新新聞

112強休兵？蔡其昌點名旅外經典賽

2家正婦想送禮物！「林家正提1要求」　球迷讚翻

3戴資穎化身1日鑑識員！體驗空氣槍威力

4藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

5曾頌恩單手投Logo Shot替特攻開球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366