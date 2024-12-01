泰源一日兩勝闖四強成地主唯一希望　王浤州：從12強學到拚戰精神

▲泰源國中王浤州。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽1日進入決賽階段，青少棒組由台東縣泰源國中一日兩勝闖進四強，成為唯一地主代表，將挑戰隊史第五冠。

台東泰源第一場賽事與花蓮縣瑞穗國中交手，由王浤州一夫當關，完投5局，被敲6安打失3分，壓制對方打線。此戰泰源前4局打完以2比3落後，關鍵5局下王浤州保送上壘，馬恩宇、鍾逸臣連續長打超前比分，靠對手暴投再下一城，陳彥豪追加二壘安打添加保險分，最終以6比3逆轉勝。

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泰源第二場則與台東體中展開內戰，全場10支安打狙擊對手，王浤州此戰扛捕手、第3棒，2安打貢獻3打點表現最亮眼，郭鎧銓、陳彥豪也各敲2安打，合計4打點。何哲翔先發2.1局失5分，李家瑋後援2.2局僅失1分，守住勝果。

談到首場投球表現，王浤州表示：「沒有比預期好，有些好球投不太進去，壞球比較多，感謝隊友幫忙與鼓勵。」升上國三後，投球的球速及協調性、準度都有增加，打擊能力也有所提升，這是生涯第二次參加關懷盃，遇到較多強隊能增加經驗值。

談到12強中華隊奪冠，王浤州透露：「冠軍戰兩轟印象深刻，陳傑憲那發三分砲，給日本隊震撼彈，直接拉開成4分差距。」從中華隊的賽事中，王浤州學習團隊精神，拚戰到最後，「我們球隊一起看很嗨，奪冠一直亂叫。」

經過1日廝殺，青少棒組四強出爐，除了泰源之外，其他三隊都是外縣市勁旅，分別為，宜蘭三星、南投三光、高雄七賢。