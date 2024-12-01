「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

▲詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人後衛布朗尼（Bronny James），本賽季在父親詹姆斯（LeBron James）的帶領下開始了他的NBA生涯。雖然布朗尼已參加了6場NBA比賽，但「水貨狀元」布朗（Kwame Brown）認為他的實力尚未達到NBA的水準，公開狠批，「布朗尼在NBA只是因為他是詹姆斯的兒子，這是一種精英主義，而不是基於實力。」

2001年NBA選秀狀元布朗，曾被寄予厚望卻未能達到預期。他在自己的YouTube頻道Bust Life中，與前隊友「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）展開討論，對詹姆斯父子提出了尖銳批評。

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▲「水貨狀元」布朗、「零號探員」亞瑞納斯。（圖／達志影像／美聯社）

布朗表示，湖人會讓布朗尼出賽，全是因為商業考量，「湖人是在利用詹姆斯的名聲，詹姆斯是搖錢樹，而布朗尼則是另一棵搖錢樹，這一切都是為了賺錢。」

亞瑞納斯認為，布朗尼在G聯盟會有優勢，但他的問題在於不夠有侵略性，「如果他在場上表現得更積極，得分心更強，他的傳球質量也會有所提高。」

布朗對此持反對意見，他認為布朗尼出現在NBA賽場就是個問題，並進一步指出，詹姆斯讓兒子進入聯盟的目的是要利用這個故事，增強他作為「史上最偉大球員」的地位。然而，布朗尼的表現卻未能達到標準，反而成為詹皇「史上最偉大球員」地位上的一個污點。

▲詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯日前宣布暫時停用社群媒體，布朗認為，這與布朗尼的表現差強人意有關係。

布朗尼在今年的NBA選秀會被湖人以第55位順位選中，並以2輪新秀之姿簽下了4年合約。10月23日對陣明尼蘇達灰狼的比賽中，他完成了職業首秀，也創下NBA史上首次父子同台的壯舉。

然而，由於左腳跟挫傷，布朗尼自11月11日後未再上場。目前布朗尼在NBA的場均數據為0.7分、0.2個籃板、0.3次助攻，投籃命中率僅16.7%（6投1中），雖然他有在G聯盟出賽，但2場比賽場均僅5分、2.5個籃板、3次助攻。