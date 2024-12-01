柯瑞達成生涯2萬4000分里程碑　談膝蓋傷勢：完全不擔心

▲柯瑞。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

勇士今（1日）客場挑戰鳳凰城太陽，一哥柯瑞（Stephen Curry）砍下全隊最高的23分，達成生涯總得分24000分的個人里程碑，無奈太陽團隊外線火力四射，以51.4%的命中率投進18記三分彈，終場勇士105比113不敵太陽苦吞四連敗，賽後柯瑞也更新膝蓋傷勢狀況。

上半場比賽主場太陽團隊三分球21投14中（66.7%），以66比49取得大幅領先，其中射手艾倫（Grayson Allen）攻下13分為陣中最高，布克（Devin Booker）也有12分進帳，勇士方面則靠著威金斯（Andrew Wiggins）的11分苦苦追趕。

易籃後第三節柯瑞外線終於開張，與格林（Draymond Green）領軍球隊打出7比0的小高潮，節末當資深射手希爾德（Buddy Hield）三罰全進後，勇士將比分追至78比85，個位數分差。

持續緊咬的勇士在決勝節的屢次出現防守漏洞，瓊斯（Tyus Jones）關鍵時刻連拿7分、杜蘭特（Kevin Durant）外線穩穩命中，氣力放盡的勇士最終就以8分差輸掉比賽，苦吞4連敗。

傷癒復出的柯瑞賽後表示，自己雙膝的肌腱炎是他以前未曾遇過的情況，他和勇士內部正在提前處理這個問題，試圖確保它不會成為一個「嚴重困擾」的問題。

「這有潛力成為一個困擾性問題，如果你不處理它的話，」柯瑞說道，「我不擔心，完全不擔心，隨著職業生涯的深入，會有更多問題出現，你只需要找到解決辦法。」

36歲的柯瑞透露，勇士的球員健康管理表現副總裁已經制定了一個方案，來提前處理這個問題，但他不確定這是否意味著自己未來可能需要因此缺席某些比賽。

「老實說，我很高興在這場比賽中打了30分鐘，並且沒有感覺到疼痛加劇，」柯瑞說，「我感覺自己越打越強，隨著比賽進行，我越來越強，他們也做得很好，不論是偶爾在背靠背比賽休息一下還是其他選項，我們會根據情況決定，但我只是想控制自己的感覺，並且知道這不是一個被迫的決定，而是明智的決定，這就是我所有要做的。」