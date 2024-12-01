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中信兄弟心理師領軍從台東出發　關懷盃首創運動心理基層站

▲▼關懷盃首創運動心理站。（圖／洪紫峯）

▲關懷盃首創運動心理站。（圖／洪紫峯提供）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽邁入第31屆，首次加入運動心理學相關活動，讓基層球員也能接受相關資訊與服務，負責主導此活動的是中信兄弟隨隊運動心理師洪紫峯，他希望未來各縣市都能設立駐點服務站，讓更多基層球員擁有這項資源。

國家運動科學中心今年3月啟動「台東運動心理駐點計畫」，希望在台東建立第一個運動心理諮商基層站。計畫負責人洪紫峯表示，過去運動心理輔導多採單次講座形式，效果有限，因此希望透過在地化服務，建立長期且持續的運動心理輔導系統。

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目前已有紅葉國小、卑南國中加入計畫，預計明年將擴及泰源國中及台東大學等學校。計畫透過與在地學校老師合作，逐步落實運動心理輔導工作。洪紫峯強調，選擇與學校老師合作而非大學生，主要考量老師較為穩定，可避免人才流失問題。

「這是一個示範計畫，如果成功，未來將推廣到其他縣市」，洪紫峯表示，選擇台東試辦主要因2017年U12賽事建立的人脈基礎，當時協助方穎豐校長在U12世界盃期間，給予台灣小將輔導，自此與台東有所連結，從國小、大學到縣府都建立關係。他們希望建立類似運動防護站的運動心理基層站，為台灣運動選手提供更完整的心理照護。

球員在成長過程中就曾接受過運動心理諮商的話，未來接受度會更高。洪紫峯舉高宇杰、范國宸為例，「因為2011年曾到平鎮高中服務過他們，等到職棒時期，他們跟其他學生時期沒接觸過的球員比較，連結度更高。

談到這次與關懷盃的合作，包含洪紫峯自己只有2名正式員工，另外跟台灣運動心理協會合作找來6位實習生，透過讀書會、團體諮商，比賽結束後的活動等，讓小球員接觸運動心理。

▲▼關懷盃首創運動心理站。（圖／洪紫峯）

▲▼關懷盃首創運動心理站。（圖／洪紫峯）

▲▼關懷盃首創運動心理站。（圖／洪紫峯）

此外，隨著少子化影響，基層棒球發展面臨新的挑戰。現今學生選擇棒球運動的動機與過去大不相同，「過去是想去打棒球，現在變成需要說服他們來打棒球」。

學生面對手機等3C產品的誘惑，容易分散專注力，教練必須與手機「搶學生」。加上動機本質的差異，當遇到挫折時，學生更容易產生放棄念頭，這也使得抗壓性的培養變得更加重要。

「我們必須正視這個現象」，運動心理輔導除了傳統的自信建立、壓力排解外，更需要幫助學生建立正確的自我認知。為此，他們的團隊特別納入臨床及諮商心理師，期望能為學生運動員提供更完整的心理照護。洪紫峯坦言，目前雖然沒有標準解方，但希望能與教練們一起集思廣益，共同面對這個挑戰。

秉持著只要有人耕耘，且有人願意分享，就有人能傳遞下去的信念，洪紫峯說，「滿期待下個10年，運動心理發展會有不同樣貌。」

▲泰源國中由運動心理師指導寫目標小卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲泰源國中由運動心理師指導寫目標小卡。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 關懷盃運動心理基層球員台東長期輔導

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