千秋幸士臣「馬力歐跳」盜壘驚艷全場　學潘傑楷撲壘教頭急糾正

▲千秋國小幸士臣、幸馨柔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

幸士臣扛開路先鋒，5局上兩隊以2比2平手時，他掃出安打上壘隨後發動盜壘。眼看就要被對方二壘手觸殺，他趕緊往上一跳，剛好越過守備球員踩上二壘，完成漂亮的盜壘。總教練蔡育揚表示：「這是他的臨場反應，看到也嚇一跳，瞬間反應，他的爆發性、柔軟度都很好。」

幸士臣表示，「對方會觸殺腳，想說跳起來可以SAFE，怕被教練罵，所以就跳起來。」雖然大聯盟也有類似的動作，不過他說，「是自己想的，想說跳一下會SAFE，可以成功很開心。」上壘後胸前畫框，「看中華隊江坤宇比過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最喜歡的球員就是江坤宇，幸士臣說，「太帥了，守備、小隻、跑很快。」簡短概要的描述他的厲害，「不會怕球，積極接球。」陳傑憲冠軍戰開轟印象最深刻，他說，「為台灣爭取榮耀。」冠軍戰全隊在學校一起看比賽，幸士臣透露，奪冠瞬間一起歡呼。

小球員們近期受12強影響很大，蔡育揚透露，上課時他們都在喊吉力吉撈的應援曲。幸馨柔是南投縣千秋的女投手，從三年級開始打球，「對棒球有興趣，最喜歡吉力吉撈，看他比賽打很多全壘打，守備時很帥。」上課的時候會一直喊他的應援曲。談到打棒球辛苦的地方，她坦言，「是跑壘！」

千秋此戰最終以2比3落敗，幸馨柔中繼2局，奪2次三振，被敲2安打失1分，表現不俗；武陵國小古瑋澤完投6局，被敲3安打，飆14次三振，失2分拿下勝投。

蔡育揚表示，「由於上屆6年級畢業12人，這批球員參賽機會較少。」比賽過程中，球員撲壘後馬上進行修正，他解釋，「潘傑楷撲壘都受傷了，小朋友這樣做太危險。他們想學習偶像，但其實國小階段不鼓勵前撲，都是要滑壘。」

▲千秋國小幸馨柔。（圖／記者楊舒帆攝）